Su rilancio delle partecipate e crisi della città la maggioranza capitolina si spacca

La lista civica creata dall'ex senatore Pd Raffaele Ranucci e dall'attuale assessore a sport, grandi eventi, turismo e moda Alessandro Onorato spinge per una soluzione dei problemi di Roma che passi per la chiamata alle armi da parte dei privati. Dall'altra parte, invece, Sinistra Civica Ecologista e il suo assessore di riferimento, Andrea Catarci, indicano una direzione completamente differente. Una differenza di vedute che sancisce una spaccatura tra due forze che compongono la stessa maggioranza in Campidoglio, in un momento di crisi dovuta alle difficoltà sulla raccolta dei rifiuti, a una irregolare pulizia delle strade, a un tardivo bando per il diserbo dei marciapiedi e a un trasporto pubblico a singhiozzo sia su gomma sia su ferro.

La formula di Ranucci per il rilancio di Roma

Ama e Atac privatizzate, rilancio della città grazie ai grandi eventi, ai concerti e al turismo. Le proposte arrivano da Raffaele Ranucci, ex senatore Pd, imprenditore nel settore alberghiero. Insieme ad Alessandro Onorato ha dato vita a una lista civica che è risultata determinante per la vittoria di Roberto Gualtieri alle amministrative del 2021, eleggendo 5 consiglieri. In un'intervista rilasciata a Il Messaggero, l'imprenditore sembra voglia suggerire al primo cittadino la strada per risollevare una Capitale in crisi, fiaccata dai disservizi, dagli imprevisti, dal disagio generale: tra pendolari che attendono anche 20 minuti la metro B, frequenti guasti alla metro A, interi quartieri sommersi dai rifiuti perché la municipalizzata che se ne dovrebbe occupare non ha mezzi, quando li ha sono vecchi e non ha sufficiente personale a disposizione. "L'esempio dovrebbe essere quello di Acea - dice Ranucci - che quando ha fatto entrare i privati si è risollevata e ora è in ottima salute".

C'è chi dice no: la replica a distanza di Catarci

Ma c'è chi non è sulla stessa linea. L'assessore al personale, decentramento, partecipazione e città dei 15 minuti Andrea Catarci, uno che viene dalle lotte dal basso e dai movimenti per la casa, in un recente intervento pubblico ha sfruttato l'occasione per replicare e criticare fortemente questa linea, definita "un'offensiva neoliberista e privatrizzatrice" che arriva "dopo le crisi dei rifiuti e della Ztl". Per Catarci, invece, questa crisi va affrontata "oltre che con il miglioramento degli asset specifici, con spettacoli ed eventi" seppur stando attenti a frenare "la turistizzazione/gentrificazione", soprattutto "attraverso l'utilizzo a favore della comunità cittadina delle opportunità straordinarie fornite da Pnrr e Giubileo". E' necessario, per l'assessore di Sinistra Civica Ecologista intervenuto all'evento 'Ambizione Roma' al Porto Fluviale "approfondire la questione sociale, tutelando il ceto medio impoverito e in impoverimento continua - trascinando la ripresa economica con la crescita sociale e la riduzione delle sofferenze diffuse". Parole che vengono pronunciate davanti allo stesso sindaco Gualtieri, in prima fila insieme al neosegretario del Pd Roma, Enzo Foschi.

Luparelli (SCE): "Roma resti città pubblica, le soluzioni devono essere immediate"

A dare manforte all'assessore c'è il capogruppo di SCE in assemblea capitolina, Alessandro Luparelli: "Non si può sempre pensare alla soluzione privata ogni volta che c'è una crisi in questa città - ribadisce a RomaToday - questa è la formula di Ranucci, ma poi ci sono problemi che vanno risolti nell'immediato e va fatto mantenendo Roma pubblica. Siamo d'accordo sulle infrastrutture, le grandi opere, gli eventi. Ma ci sono questioni strutturali che dipendono dalla spesa corrente, manca il personale negli uffici per rendere effettive delibere e regolamenti che abbiamo approvato, penso per esempio alla 104 approvata a dicembre sugli immobili indisponibili. Il Giubileo e forse Expo ci regaleranno una città diversa, più europea, ma questo accadrà tra anni. Trasporti, rifiuti, manutenzione ordinaria sono temi di oggi che meritano attenzione e con i fondi che ha Roma, neanche il miglior sindaco del continente riuscirebbe a gestirli. Bisogna spingere per il riconoscimento della legge su Roma Capitale". Luparelli tiene a sottolineare una cosa: "Non siamo contrari alle infrastrutture - continua - tanto che, per dirne una, abbiamo votato lo stadio della Roma. Ma non è sufficiente quanto messo in campo finora. La città soffre, bisogna cambiare strategia, riallacciando i rapporti con i corpi intermedi come sindacati, comitati, movimenti. Per questo vorremmo lanciare gli Stati Generali del Sociale chiamando a raccolta la società civile affinché partecipi alle scelte da fare sulla città".