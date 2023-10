Ama assume 100 nuovi spazzini. Li vuole diplomati, meglio se romani e che sappiano l'inglese

Ama assume. La municipalizzata cerca 100 addetti alle attività di spazzamento con l’ausilio di veicoli, raccolta dei rifiuti e tutela del territorio. Al via la selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere il nuovo personale da impiegare sulle strade di Roma per migliorarne il decoro.

I requisiti per partecipare alla selezione di Ama

Tra i requisiti specifici i candidati devono avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni; il possesso della patente di guida di tipo “B” in corso di validità; almeno il diploma quinquennale di scuola secondaria superiore o equipollente e l’assenza di precedenti esperienze lavorative o rapporti di apprendistato nella stessa qualifica o con il medesimo inquadramento contrattuale.

Contratto e orario di lavoro

Il contratto proposto da Ama è quello di apprendistato professionalizzante finalizzato a ottenere la qualifica di operaio addetto spazzamento e raccolta con l’ausilio di veicoli, con inquadramento contrattuale corrispondente al livello 2B del vigente CCNL dei Servizi Ambientali (Utilitalia).

La durata dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore settimanali distribuite su 6 giorni lavorativi e su turni diurni e notturni, collocati indifferentemente in ciascun giorno della settimana ricomprendendo quindi anche la domenica. I 100 nuovi assunti Ama saranno dislocati nelle sedi aziendali di tutto il territorio di Roma.

Come partecipare alla selezione di Ama

Le domande per partecipare alla selezione potranno essere presentate, solamente per via telematica sulla piattaforma IoLavoroNelPubblico, fino alle ore 17 del 16 ottobre (la procedura di compilazione è stata aperta ieri, 2 ottobre ndr.)

Il lavoro degli addetti

In una città spesso alle prese con cassonetti pieni, strade e parchi sporchi i nuovi addetti avranno il compito di spazzamento manuale e attività accessorie come ad esempio la vuotatura dei cestini e la raccolta delle foglie. Si occuperanno poi di raccolta manuale, anche con modalità porta a porta o meccanizzata al servizio di autocompattatori e spazzatrici; attività di spazzamento e raccolta con l’ausilio di veicoli.

Tecnologia, lingua inglese e residenza nel territorio

Ma non solo. Spetterà loro, anche tramite l’utilizzo di strumenti tecnologici come palmari, svolgere attività di informazione alla cittadinanza in merito al corretto conferimento dei rifiuti, anche a persone che non parlano l’italiano. Per questo la conoscenza della lingua inglese con qualificazione CEFR (Quadro Comune Europeo di riferimento) e il possesso della certificazione ECDL ossia la patente europea per l'uso del computer, sono tra le qualificazioni preferenziali insieme alla patente di guida di tipo C; possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC). Corsia preferenziale per chi vive nel territorio ossia con residenza nel Comune di Roma, in provincia o comunque nella regione Lazio.