Quasi dieci milioni di euro di arretrati. Così la società di Cerroni batte cassa ad Ama

Quasi dieci milioni di euro di arretrati. A battere cassa ad Ama, municipalizzata di igiene urbana di Roma, è Luigi Palumbo, amministratore della società E.Giovi, che al momento gestisce gli impianti di Manlio Cerroni.

Con una lettera inviata alla Prefettura ha richiesto 9,7 milioni di euro che Ama non avrebbe pagato per il trattamento dei rifiuti nei due Tmb di Malagrotta, il primo colpito da un incendio a giugno del 2022, l'altro a dicembre 2023.

Nel documento viene richiesta la convocazione di un tavolo provinciale. Contattata da RomaToday, Ama fa sapere di aver “avviato tutte le opportune verifiche interne per gli importi richiesti a titolo di adeguamento tariffario per le annualità 2022 e 2023 al fine di adottare gli eventuali necessari atti interni”.

Nella stessa lettera, Palumbo farebbe riferimento alla riapertura del Tmb 2 di Malagrotta. Andato a fuoco lo scorso dicembre, proprio il giorno della Vigilia di Natale, dovrebbe in teoria riaprire dal prossimo 1 luglio, ma i mancati pagamenti di Ama potrebbero far slittare la rimessa in esercizio dell'impianto.