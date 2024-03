"Trenta giorni per riferire dei progressi di Ama". Così l'Antitrust bacchetta Gualtieri 

Il piano industriale di Ama è sostenibile solo a fronte di un miglioramento dei risultati, che il Campidoglio deve prontamente comunicare e ha 30 giorni di tempo per farlo. A bacchettare il Comune di Roma è direttamente l'Agcm (Autorità garante delle concorrenza e del mercato) nell'ultimo bollettino pubblicato sul sito. Il sindaco Gualtieri è chiamato a rendicontare dei passi avanti fatti da Ama nell'applicazione del Piano industriale approvato nel 2021.

Nella relazione di ricognizione effettuata dal Campidoglio sull'andamento dei servizi pubblici locali (prevista dalla normativa vigente) mancano infatti "puntuali informazioni sull'effettiva realizzazione di quanto previsto nel piano". Informazioni ritenute dall'Autorità "essenziali per dare conto della situazione gestionale del servizio e giustificare, a oggi, il mantenimento dell'affidamento alla società in house".

Nella delibera del Consiglio comunale che adotta il piano industriale erano state previste una serie di stringenti "azioni di controllo" per verificare l'operato della municipalizzata, in relazione alla realizzazione del piano industriale, "del cui esito però non si dà conto nella ricognizione in esame. Quest’ultima, infatti, si limita a ribadire il contenuto delle conclusioni tratte allora, senza fornire informazioni sull’operato del gestore nei quasi tre anni dall’approvazione del piano di risanamento".

A tal proposito l'Autorità nel bollettino cita i rilievi effettuati dall'agenzia comunale Acos e secondo i quali "nessun miglioramento è stato registrato nel 2023 in termini di voto medio sulla qualità percepita dei servizi di pulizia stradale (4,6) e raccolta dei rifiuti (5,2). Del resto - si legge nel bollettino - il servizio di gestione dei rifiuti, come testimonia la stessa Acos, è stato da sempre caratterizzato da valutazioni fortemente negative, sotto la sufficienza dal 2009".

A rendere maggiormente trasparenti i risultati delle gestioni dei servizi pubblici locali è un decreto legislativo del 2022, che affida agli enti il compito di verificare che le condizioni di offerta del servizio siano sostenibili nel corso del tempo, sia da un punto di vista economico che finanziario. E tali da assicurare la soddisfazione dei bisogni degli utenti.