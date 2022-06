Cambio ai vertici di Ama. Lascia Piazza, a breve il nuovo consiglio di amministrazione

Cambia la governance in Ama. Angelo Piazza, amministratore unico chiamato a gestire la questione rifiuti in questi primi mesi di nuova consiliatura, in via emergenziale, lascerà il posto. Una mossa prevista e concordata, che prelude alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione. Nelle prossime due settimane il procedimento arriverà a conclusione.

"Ringrazio davvero di cuore Angelo Piazza che in questi mesi si è fatto carico di accompagnare la delicata fase di riorganizzazione della governance di Ama - ha detto il sindaco Gualtieri - la sua competenza e autorevolezza ci hanno consentito di gestire un passaggio che consideravamo strategico per il cambiamento e lo sviluppo industriale dell'azienda. Sono quindi molto felice che Angelo abbia accettato di continuare a garantire il proprio prezioso contributo come mio consigliere giuridico".

"È stata un'esperienza intensa e complessa quella di poter guidare la fase di riorganizzazione di Ama, tracciando un lavoro che porterà al rilancio dell'azienda", ha commentato Piazza. "Ringrazio il sindaco per la fiducia che mi ha accordato, la dirigenza di Ama che mi ha sostenuto in questi mesi e i dipendenti che si prodigano ogni giorno. Sono felice di poter continuare a dare un contributo all'Amministrazione e alla città attraverso un nuovo impegno al quale dedicherò come sempre tutte le mie energie".

Verso il nuovo cda

Oggi la giunta si riunirà come ogni settimana e voterà la delibera che ufficializzerà la cessazione della carica. Al posto dell'amministratore unico che ha traghettato Ama in questi mesi verrà nominato un consiglio di amministrazione composto da cinque membri. Piazza però resterà nel ruolo di consigliere giuridico del sindaco Gualtieri.

La sfida nel nuovo presidente

Per il suo successore, a quanto risulta a RomaToday, ci sarebbe in pole Daniele Pace, probabile futuro nuovo presidente dell'azienda, ora amministratore di Invitalia, agenzia nazionale per l'attrazione degli inserimenti e lo sviluppo d'impresa. Tosta l'impresa che lo aspetta, con la città ancora nella morsa dei rifiuti e la carenza cronica di sbocchi negli impianti. Per sopperire allo stop del tmb di Aprilia, di proprietà della Rida Ambiente, la quadra dopo giorni di lavoro è stata trovata. I rifiuti andranno in parte alla Saf di Frosinone, all'emiliana Hera, nel termovalorizzatore Acea di San Vittore - che per aiutare Roma ha rimandato dei lavori di manutenzione in programma - e nella discarica di Viterbo della galassia di Manlio Cerroni.