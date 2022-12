Il Comune compra Roma Multiservizi: niente più appalti, la gestione passa ad Ama

Niente più appalti, i servizi per nidi e scuole d'infanzia svolti da Roma Multiservizi diventano "affare" di Roma Capitale, nello specifico di Ama. La società che si occupa di ausiliariato, pulizia, assistenza al trasporto scolastico anche per scuole primarie e secondarie diventerà "in house", con la municipalizzata dei rifiuti che acquisirà le quote di partecipazione. A deciderlo la giunta capitolina, con un provvedimento che dovrà passare per il voto in assemblea.

Ama rileverà le quote private di Multiservizi Spa

Il processo negoziale sarà quindi avviato tra Ama Spa e il socio privato di Multiservizi Spa, con l'approvazione da parte della giunta delle modifiche statutarie che garantiscono, con la gestione del dipartimento scuola, lavoro e formazione, che venga assicurata "la necessaria continuità ai servizi indispensabili per il funzionamento delle strutture scolastiche" si legge nella nota del Campidoglio.

Il servizio internalizzato conviene economicamente

La decisione di Gualtieri è arrivata solo dopo un'analisi approfondita dei conti di Multiservizi Spa, tramite una "due diligence" supportata da una società di consulenza, con una relazione dettagliata da parte dei dipartimento capitolini competenti. Secondo lo studio, la gestione "in house" del servizio è economicamente conveniente e sostenibile dal punto di vista finanziario. I costi del servizio vengono coperti dal piano economico e finanziario della società internalizzata, non si ricorre a bandi esterni e si evita il rischio di eventuali fallimenti degli operatori privati "e garantisce meglio il rispetto degli standard minimi del servizio integrato".

Gualtieri: "Soluzione migliore, ora garantiamo servizi all'altezza"

“Si tratta di una scelta netta che abbiamo concordato al termine di un proficuo confronto con le parti sociali – ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri – e a seguito di una valutazione oggettiva dei costi e dei benefici. Alla fine, è stato chiaro come la soluzione in house fosse quella più conveniente sotto tutti i punti di vista. Non abbiamo scelto questa strada con leggerezza, abbiamo considerato senza preconcetti entrambe le opzioni in campo e poi individuato quella più giusta. Adesso sapremo garantire servizi all’altezza delle aspettative in un ambito particolarmente delicato per tante famiglie romane e per tanti lavoratori del settore”.

Pratelli: "Decisione seguita a stretto confronto con sindacati"

"È un passo molto importante per Roma Capitale - ha aggiunto l'assessora alla scuola, lavoro e formazione, Claudia Pratelli - che arriva a valle di un lavoro di studio, in cui si dimostra come la scelta di internalizzare il servizio sia più efficace e solida, sia sul piano della qualità che su quello della sostenibilità economica del servizio. Questa scelta, in analogia con l'orientamento dello Stato, che ha già previsto di internalizzare il personale dedicato ai servizi di pulizia e ausiliariato nelle scuole statali, è stata accompagnata da uno stretto confronto con le organizzazioni sindacali. Oggi perciò approviamo, con grande soddisfazione, un atto di indirizzo importante, sia per le scuole che per la stabilità dei lavoratori".