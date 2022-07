Nuovo accordo in Ama: premi produttività per chi pulisce la città la domenica 

Incentivare il lavoro domenicale, rendendolo modalità ordinaria e non più straordinaria ma con l'estensione del premio di produttività, permettendo quindi al dipendente di Ama di guadagnare di più (se raggiunge determinati target) e all'azienda di migliorare il servizio. Ecco in sintesi l'ultimo accordo siglato tra sindacati e azienda capitolina dei rifiuti. Siglato da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel e coordinato dal vicedirettore Emiliano Limiti.

Obiettivo: migliorare spazzamento, lavaggio e raccolta rifiuti. Quest'ultima in piena crisi ormai da oltre un mese quando l'incendio a Malagrotta ha messo fuori uso uno dei due tmb in attività sull'area. E allora in parallelo alla ricerca di nuovi sbocchi (vedi la riapertura della discarica di Albano e l'intenzione di rimettere in attività il tmb di Guidonia), si tenta di efficientare anche il servizio su strada.

L'accordo, spiegano da Ama, "si basa su un principio fondamentale: affermare il riconoscimento di trattamenti economici strettamente legati a obiettivi di crescita della produttività del lavoro, della qualità ed efficacia dei servizi, dell'efficienza e dell'innovazione organizzativa. Il processo di riorganizzazione e di incentivazione del lavoro riguarderà tutti i servizi che sono da erogare nella giornata domenicale e nel giorno immediatamente antecedente e successivo la domenica".

Il premio di risultato

Fulcro del nuovo sistema, che entrerà in vigore il prossimo primo agosto, sarà il premio di risultato che dipenderà da un meccanismo di misurazione degli obiettivi e da indici di produttività che Ama assicura sarà "rigoroso". Si punta su un approccio meritocratico: se non sarà raggiunto il miglioramento del livello dei servizi, misurato secondo i parametri previsti dal presente accordo, il premio non verrà erogato. Se con lo straordinario l'extra in busta paga arrivava comunque, con l'ordinario arriva (in misura maggiore) ma solo se il lavoro è giudicato soddisfacente. L'accordo riguarda anche gli impianti e le officine.

Adesione volontaria

"L'adesione è su base volontaria - prosegue Ama - ma se non si dovesse registrare una partecipazione adeguata a coprire i servizi oppure se non si dovessero raggiungere miglioramenti in termini di efficienza dei servizi, l'accordo stesso verrà modificato oppure verrà fatto decadere".

La precedente protesta

I netturbini attendono però risposte sulla mancanza di strumenti di lavoro adeguati rispetto a una raccolta che ha raggiunto in queste settimane livelli emergenziali. Con una lettera firmata dai rappresentanti delle tre sigle sindacali Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel, i netturbini hanno scritto al direttore generale Andrea Bossola per mettere nero su bianco quelle che denunciano come "pessime condizioni" di lavoro.

"Purtroppo, ancora una volta, siamo a segnalare che le operazioni (di raccolta, ndr) vengono svolte, in alcuni casi, in carenza di attrezzature (in alcune zone ci segnalano addirittura la carenza di pale...) ma soprattutto in carenza di sicurezza" si legge nella missiva. "Evidenziamo che, considerate le quantità dei rifiuti da rimuovere e le temperature estreme in cui sono chiamati ad operare i lavoratori, tali operazioni non possono essere svolte manualmente senza l'ausilio delle casse ragno. Inoltre si evidenzia che a parte del personale neoassunti, ad oggi, è stato consegnato solo il vestiario invernale".