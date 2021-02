Ama, più 25% di accessi sul sito nel 2020: "Da febbraio ingresso ancora più semplice con le credenziali Spid"

Accessi semplificati a tutti i servizi online di Ama, l'azienda dei rifiuti della Capitale. Da questo mese si puo? entrare in modo piu? facile e diretto nell'area riservata del sito www.amaroma.it utilizzando le proprie credenziali Spid, il Sistema pubblico d'identita? digitale. Un successo che ha visto, secondo dati forniti dall'azienda, solo nella prima settimana di attivazione gia? oltre 2mila nuovi utenti che si sono registrati mediante le chiavi di accesso personali in uso per ‘i servizi della Pubblica Amministrazione. Il doppio rispetto a quanti negli stessi giorni si sono iscritti al portale attraverso la modalita? ordinaria, comunque sempre attiva.

I vantaggi di usare lo Spid

Questo nuovo e ulteriore canale di accesso abilita automaticamente gli intestatari di un contratto Tari (Tariffa rifiuti) a tutti i servizi online collegati all'utenza (visualizzazione posizione, iscrizione, variazione, cessazione, richiesta compostaggio domestico o ritiro ingombranti a domicilio). Chi non e? titolare di un'utenza Tari accedendo al sito tramite Spid puo? comunque inoltrare segnalazioni sui servizi di pulizia e raccolta nella sezione "Dillo ad Ama", richiedere l'iscrizione di un immobile, calcolare l'importo della Ta.Ri., prenotare un appuntamento presso gli sportelli Ama, richiedere sopralluoghi per i servizi di bonifica amianto e iscriversi alla newsletter dell'azienda.

610mila nuovi iscritti sul portale

"Nel corso del 2020 il portale Ama, che attualmente conta oltre 610mila iscritti, ha registrato un aumento esponenziale sia nel numero di accessi che di iscrizioni, confermandosi, specie nei mesi di lockdown, una preziosa interfaccia interattiva tra azienda e cittadini" fa sapere l'azienda. I nuovi utenti che si sono registrati al sito sono stati 94mila (34mila in piu? rispetto al 2019, pari a un +55%) mentre gli accessi dei singoli visitatori sono stati oltre 1milione e 700mila (quasi 500mila in piu? del 2019, pari a un + 25%) con 18 milioni di visualizzazioni di pagine.

"Tra le sezioni interattive più cliccate - comunicano ancora da Ama - quella riservata ai servizi Tari, con 47mila utenti che ne hanno usufruito per gestire pratiche amministrative e quella dedicata al servizio "Riciclacasa", con 45mila cittadini che hanno richiesto il ritiro a domicilio di materiali ingombranti. In entrambi i casi le richieste di questi specifici servizi on line da parte di utenti registrati sono quasi raddoppiate rispetto al 2019. Sono poi 16mila i cittadini che, nell’anno appena trascorso, hanno scaricato sui propri dispositivi mobili la app "amaroma" aggiungendosi cosi? ai circa100mila download registrati in precedenza".