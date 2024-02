La guerra impossibile di Ama agli "incivili". In tutta Roma ci sono solo 22 ispettori ambientali

Dovrebbero contrastare gli illeciti legati alla gestione dei rifiuti. Per esempio redarguire e multare i romani che buttano sacchetti per strada, o nel secchione sbagliato. Però sono solo 22. Ama ha solo 22 accertatori ambientali in tutta Roma. Meno di uno e mezzo per municipio. E un municipio della Capitale in qualche caso è grande come una città di medie dimensioni. In pratica ogni territorio ha a disposizione solo 2 giorni di controllo ogni 34. Un servizio, nei fatti, così come organizzato, decisamente poco incisivo.

A chiedere di aumentare il numero di impiegati e quindi di incrementare il servizio in tutti i municipi è il gruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio, con una mozione in aula a prima firma del consigliere Stefano Erbaggi. "Il servizio così erogato risulta insufficiente e incomprensibile sulla base della reale situazione della città" si legge nell'atto, "è inverosimile pensare che ci siano state zero infrazioni nel municipio X da parte delle attività commerciali, o una sola infrazione in tutta la città di Roma per filtri di sigarette".

Pochi ispettori e poche multe

Le sanzioni accertate sono appena 3144 annue (una media di 143 sanzioni annue ad addetto). Di queste 2042 su 3144 riguardano multe per parcheggi fronte cassonetti, riducendo le sanzioni per reati ambientali ad appena 1102.

La richiesta va quindi nella direzione di "un forte incremento del personale destinato al servizio, in maniera tale che lo stesso possa essere svolto in modalità giornaliera su tutti i municipi di Roma; che agli addetti al servizio vengano concessi poteri di accertamento, non disponendo attualmente della possibilità di pretendere l’esibizione dei documenti di riconoscimento ai trasgressori, e sono costretti ad avvalersi della presenza di figure legalmente autorizzate, l’adozione di tutte le misure necessarie per garantire condizioni di lavoro adeguate agli agenti accertatori di Ama, compresa l'allocazione di risorse aggiuntive e il miglioramento delle infrastrutture e delle attrezzature a loro disposizione".