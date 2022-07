La settimana della moda a Roma: "Città vive un nuovo rinascimento"

Sono toni trionfanti quelli che ieri hanno accompagnato l'apertura della Roma Fashion Week. In coro la presidente di Altaroma, Silvia Venturini Fendi, l'assessore allo sviluppo economico della regione Lazio, Paolo Orneli, il presidente della Camera di Commercio di Roma e l'assessore ai grandi eventi e alla moda, Alessandro Onorato hanno parlato - all'unisono - di futuro e rinascimento.

La soddisfazione della presidente di Altaroma

All'agenzia Dire la presidente di Altaroma Silvia Venturini Fendi: "Questa fashion week di Altaroma si è trasformata radicalmente e oggi le istituzioni e i soci che sostengono questo progetto da molti anni lo hanno dimostrato, avendo un'idea molto chiara di quello che sarà il futuro: un futuro delineato a livello nazionale. Che Roma sia la culla del nuovo, delle startup, dell'innovazione, della creatività e del talento è ormai assodato".

"Il dialogo che si è riaperto con la città è testimoniato dalla sfilata in piazza del Campidoglio dove sfileranno i talenti di Who is On Next?", contina la Presidente. "Su quella piazza ci sarà la passerella di un concorso che è arrivato alla sua sedicesima edizione. Questo sottolinea quanto Roma creda nel sostegno ai giovani ed è un segnale importantissimo".

Altaroma diventa fondazione

Altaroma che entro la fine dell'anno diventerà fondazione: "Abbiamo approvato una norma di legge, ci sono gli accordi dei soci e stiamo andando avanti con gli incontri", ha detto l'assessore della regione Lazio Paolo Orneli. "La fondazione è uno strumento adatto a generare ulteriori collaborazioni. Aspetti tecnici operativi sono in corso". E il presidente della Camera di Commercio Lorenzo Tagliavanti ha rassicurato i presenti specificando che "la fondazione rappresenta un passo in più per Altaroma e per la città: sarà una struttura più aperta, più solida e che potrà lavorare tutto l'anno".

Il ruolo di Roma Capitale

L'assessore del comune di Roma Alessandro Onorato, che oltre a turismo e grandi eventi ha le deleghe alla moda, esalta il lavoro di Altaroma e il ruolo dell'amministrazione Gualtieri: "Una serie di interessi voleva schiacciare la moda a Roma, ma grazie al lavoro di Altaroma con Silvia Venturini Fendi si è andati avanti. Vorrei ringraziare la Presidente per aver continuato questa impresa con coraggio. Oggi c'è un nuovo inizio che Roma merita".

"Per la prima volta dopo anni", continua Onorato, "torniamo a parlare di un calendario della moda a Roma. La città in questi giorni è contaminata da eventi diffusi: dai Mercati di Traiano agli appuntamenti del fashion district di Altaroma, dalla sfilata di Who is on next che torna in piazza del Campidoglio all’appuntamento in via Veneto il prossimo 28 luglio" .

"Non ci fermiamo qui. Stiamo lavorando ad una programmazione pluriennale che tenga insieme grandi eventi, premi per incoraggiare i nuovi talenti e sostegno alle attività di formazione. Vogliamo generare punti di riferimento, occasioni di contaminazione. Fashion lab, spazi tutti l’anno per incontri, seminari, esposizioni nella città" - conclude Onorato. "Siamo impegnati per coinvolgere i grandi nomi internazionali della moda, romani di nascita o romani d’adozione perché hanno studiato in una delle grandi scuole internazionali di moda e design che hanno sede nella nostra città, che amano Roma e che vanno coinvolti, perché inspiegabilmente nessuno lo ha fatto finora".