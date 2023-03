Una corona all’Altare della Patria per il centenario dell'istituto del Nastro Azzurro 

È stata deposta una corona all’Altare della Patria per celebrare il centenario dell'istituto del Nastro Azzurro fra combattenti Decorati al Valore Militare. All’evento anche le rappresentanze di diversi Comuni decorati con la medaglia al valore militare. Svetlana Celli, presidente dell’assemblea capitolina: “Rendiamo il giusto omaggio alle donne e agli uomini che nel corso del tempo hanno sacrificato la loro vita per costruire un Paese fondato su democrazia, libertà e rispetto dei diritti. Non dobbiamo dimenticarlo mai, soprattutto in questo momento storico”.

La cerimonia si è aperta con la deposizione di una corona all’Altare della Patria ed è proseguita nella Sala della Protomoteca, dove proprio 100 anni fa si è tenuto il primo congresso della "Legione Azzurra", poi diventata Istituto del Nastro Azzurro. Su delega del Sindaco, la Presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli ha portato i saluti della città di Roma. “In Piazza del Campidoglio abbiamo ascoltato le note dell’Inno di Mameli e dell’Inno Europeo ci richiamano all’unità nazionale ma anche alla condivisione di valori per i quali tante persone hanno combattuto credendo nella costruzione di una comunità migliore” ha detto Celli.

La presidente dell’Aula ha aggiunto: “E anche Roma, insignita di due medaglie d’oro al valore militare e Socio d’Onore dell’Istituto sin dal 1954, ha dato un contributo prezioso in tale direzione. A noi istituzioni la responsabilità di mantenere e trasmettere la memoria alle nuove generazioni con grande sensibilità e attenzione. Per un mondo di pace e libero dalle guerre”.