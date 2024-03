Alta tensione nei licei e all'università. A Roma non si placa lo scontro tra estrema destra e collettivi

Negli ultimi due anni gli episodi di tensione tra collettivi e organizzazioni studentesche si sono moltiplicati. Dentro e fuori i licei, nelle aule della Sapienza. Da una parte le organizzazioni schierate a sinistra, antifasciste e transfemministe. Dall'altra le liste e le associazioni che fanno riferimento a CasaPound, Azione Studentesca, Gioventù Nazionale e Generazione Popolare, tutte di destra ed estrema destra con agganci con Forza Nuova e Fratelli d'Italia. Gli ultimi due episodi, entrambi a marzo, hanno visto protagonisti il liceo Plinio Seniore a Castro Pretorio e l'università Sapienza.

Tensioni fuori dal Plinio

Il primo risale al 27 marzo. Il primo racconto arriva dalle ragazze e dai ragazzi del Collettivo 20 Novembre, interno al liceo scientifico di Castro Pretorio. Alcuni militanti, alla vista di una fila di manifesti attaccati sul muro esterno dell'istituto in via Palestro e firmati da Azione Studentesca, armati di chiavi hanno iniziato a staccarli. "Un militante dei loro - spiegano dal collettivo - è intervenuto aggredendo un nostro compagno. Il giovane neofascista ha iniziato a spingere via il ragazzo ogni volta che lui si avvicinava ai manifesti, arrivando anche a mettergli le mani al collo".

"Siamo una scuola libera e antifascista"

Secondo quanto riferito sempre dal Collettivo 20 Novembre, il militante di Azione Studentesca protagonista della presunta aggressione "si è candidato con la lista Impulso, una lista di copertura per mascherare la loro ideologia che non sarebbe ben accolta nel nostro liceo". Fortunatamente, a parte qualche spintone, non si è arrivati a un vero e proprio scontro fisico tra le due fazioni: "Non abbiamo risposto alle provocazioni - concludono gli studenti del Plinio - tutta la comunità ha potuto vedere la loro natura violenza e intimidatoria. Siamo una scuola libera e in quanto tale antifascista, non lasceremo che chi vuole opprimere e impaurire abbia spazio".

La replica delle organizzazioni di destra

Alle accuse del Collettivo sono seguite quelle, di segno opposto, di Gioventù Nazionale e Azione Studentesca. Francesco Todde e Andrea Catalini, rispettivamente presidente e responsabile dei due movimenti studenteschi, hanno fornito la loro versione dei fatti: "Studenti di Azione Studentesca e di di Gioventù nazionale minacciati - accusano - . Un clima incandescente sta contagiando Roma rendendo impossibile alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi di svolgere attività seguito politica nelle scuole. Siamo sgomenti e denunciamo i continui attacchi alla libertà d'espressione dei militanti di Gioventù Nazionale nelle scuole romane. Sono mesi di continue intimidazioni, come testimoniano le foto che portiamo a corredo". Nelle immagini si vedono scritte all'interno e all'esterno del liceo Plinio Seniore: "Fascio attento", "Fasci nelle fogne", "Fasci carogne", "10, 100, 1000 Acca Larentia" e "Finite nelle Foibe".

I centri sociali contro David Parenzo

L'8 marzo, invece, il giornalista David Parenzo è stato preso di mira da militanti dei collettivi di sinistra della Sapienza durante un convegno organizzato da Azione Universitaria (lista di centro-destra, particolarmente vicina a Fratelli d'Italia), sul tema della parità di genere. I militanti, prima accalcati fuori dalle finestre dell'aula in cui si stava svolgendo l'incontro, poi riusciti ad entrare dentro per interromperlo, hanno gridato "Palestina libera" e come riferito dallo stesso Parenzo "mi hanno detto che un sionista non può parlare e che sono fascista". Parenzo ha poi pubblicato un video che mostra i colpi dati sulle pareti esterne dell'aula: "Siamo bloccati dentro e non possiamo uscire. Viva la democrazia", commentava.

Gli scontri di Scienze Politiche nel 2022

Un episodio che ha ricordato, seppur con esiti molto più moderati, quanto accaduto il 25 ottobre 2022 nel cortile di Scienze Politiche. Anche in quell'occasione collettivi e centri sociali si erano accalcati fuori dall'aula magna della facoltà, durante un convegno organizzato sempre da Azione Universitaria alla presenza di Daniele Capezzone e del presidente di Gioventù Nazionale e deputato di Fratelli d'Italia Fabio Roscani. L'intervento della polizia in tenuta antisommossa ha surriscaldato gli animi e per diversi minuti sono andati in scena scontri tra forze dell'ordine e collettivi.

I blitz antifascisti a febbraio 2023

Nel febbraio 2023 nell'arco di una notte un gruppo di militanti incappucciati ha "sanzionato" alcune sedi di organizzazioni di estrema destra, Gioventù Nazionale e Generazione Popolare, con scritte sopra le serrande. Inoltre, gli stessi (che si sono ripresi e i video sono stati rilanciati su diversi account Instagram) hanno dato fuoco alla corona di fiori in memoria di Francesco Cecchin a Villa Chigi (episodio che si è ripetuto nel 2024) e quella per Paolo Di Nella a piazza Vescovio. Entrambi erano militanti di estrema destra uccisi in giovanissima età per motivazioni politiche.