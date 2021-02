Regione Lazio, pubblicate le graduatorie per gli alloggi universitari: borse per 1600 studenti

Pubblicata la graduatoria relativa ai contributi per gli alloggi universitari. Arrivano fino a 2500 euro a studente

E’ online la graduatoria degli universitari che hanno ottenuto il bonus regionale sugli alloggi. Un contributo che, quest’anno, viene erogato anche a quanti hanno scelto di stare in strutture ricettive, allargando in tal modo il bacino di potenziali utenti.

I beneficiari

Gli studenti che hanno beneficiato di questo contributo, grazie ad uno stanziamento di circa 4 milioni di euro, sono sati quasi 1600. I fondi sono stati destinati a universitari, ha spiegato l’assessorato regionale alla scuola ed al diritto allo studio, in condizioni “di disagio economico”.

Il contributo

“Nell’attuale situazione epidemiologica in corso, l’Amministrazione ha ampliato, rispetto ad iniziative analoghe promosse nelle annualità precedenti, le possibilità di erogazione del contributo includendo anche il soggiorno presso strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere, che siano in possesso di adeguati standard di sicurezza, rispondendo così alle nuove esigenze degli studenti e per continuare ad assicurare il diritto allo studio” ha spiegato l’assessore regionale Claudio Di Bernardino.

Come accedere ai rimborsi

“Nei prossimi giorni – ha chiarito il titolare della delega al diritto allo studio universitario - sarà attivo il sistema per caricare le ricevute di pagamento dell'affitto. I contributi varieranno a secondo della tipologia del contratto e della sede degli studi, fino a un massimo di 2.500 euro”.