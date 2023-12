Case popolari, il Comune di Roma prepara l’acquisto di alloggi dai privati

Acquisire unità immobiliari dal libero mercato per soddisfare le richieste di alloggi popolari. È questo l’obiettivo che si è data l’amministrazione Gualtieri lanciando un avviso pubblico che, lunedì 18 dicembre, viene presentato in una sorta di “Open day”.

La necessità di reperire alloggi

A Roma, stando all’ultimo aggiornamento effettuato e risalente allo scorso 25 luglio, ci sono 15.500 nuclei che hanno presentato la richiesta di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Poiché con il “piano strategico dell’abitare” approvato sempre nel luglio 2023 l’assemblea capitolina, per contrastare l’emergenza abitativa, ha approvato l’intenzione di ampliare il numero di appartamenti di proprietà pubblica, occorre adesso passare ai fatti. L'intenzione di farlo era stata messa nero su bianco dalla giunta Gualtieri con l'approvazione, lo scorso novembre, di un'apposita delibera. Da quell'atto è scaturisce l'avviso pubblico appena predisposto dal dipartimento per le politiche abitative che il prossimo 18 dicembre, nella "Casa della città" di piazza Giovanni da Verrazzano, verrà illustrato.

Dove il comune cerca le unità immobiliari

Che tipo di immobili sta cercando il comune? Scorrendo l’avviso pubblico, emergono alcune caratteristiche. La prima è relativa alla cosiddetta “mixité territoriale”. L’amministrazione attribuisce maggiore punteggio alle proposte di chi vuole vendere appartamenti in zone dove ci sia una maggiore carenza di alloggi ERP. Queste zone sono quelle che ricadono nei municipi II e XV (prenderanno 10 punti). Ambite sono anche le zone del centro (I municipio) e nella zona di Monteverde e Gianicolense (municipi XII). Zero punti verranno invece attribuite alle proposte che arrivano dai municipi più periferici come il X, il IV, il V, il VI ed il XIII.

L'attribuzione dei punteggi

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, il bando attribuisce 30 punti all’offerta che riporterà il ribasso maggiore. Quest’ultimo verrà calcolato in base ai valori espressi dall’Osservatorio del mercato immobiliare. Nella ricerca di alloggi da destinare all’edilizia residenziale pubblica, il Campidoglio ha deciso di premiare anche le offerte che riguardano unità immobiliari in fabbricati di medie dimensioni e quelli che risultino essere liberi. Non dovrà inoltre essere tralasciata, si legge nella delibera da cui scaturisce l’avviso pubblico, neppure “la possibilità di acquistare immobili in fase di ristrutturazione o costruzione se, però, si renderanno disponibili in tempi brevi”. Su questo aspetto l'avviso pubblico entra più nel dettaglio.

Il bando stabilisce che le offerte relative delle unità immobiliari, se non immediatamente disponibili, devono diventarlo entro i 18 mesi dalla presentazione dell'offerta e saranno comunque "iscritte con riserva". Tutti questi immobili, quelli disponibili e quelli che si prevede lo diventino entro un anno e mezzo, sono stati inseriti nell' “elenco A" e prevede come vincoli che l'offerta non possa essere inferiore a 25 unità immobiliari.

Possibile acquisizione di alloggi sotto sgombero

La delibera contempla anche la possibilità di “procedere all’acquisizione di unità abitative occupate da soggetti in gravi condizioni di fragilità contenute nel piano prefettizio degli sgomberi, laddove questa soluzione risultasse legittima ed idonea a superare fragilità sociali non diversamente superabili. Questo tipo di alloggi rientra “nell'elenco B” e non prevede un limite minimo di unità immobiliari. Tutte le proposte dovranno pervenire al Campidoglio entro il 16 febbraio 2024.