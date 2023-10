Gualtieri promette lo sgombero del 75% degli alloggi occupati dagli ex custodi

Oltre 370 alloggi occupati da ex custodi ormai decaduti e in pensione verranno sgomberati. Non si sa quando, ma Roberto Gualtieri lo ha promesso. Lo ha fatto in Città Metropolitana, alla presenza dell'associazione nazionale presidi di Roma e del Lazio e del consigliere delegato all'edilizia scolastica, Daniele Parrucci: "La delibera col nuovo regolamento arriverà presto in consiglio" ha aggiunto.

Gualtieri pronto a sgomberare oltre 370 alloggi occupati da ex custodi

Circa 500 alloggi interni agli edifici scolastici saranno oggetto di una vasta operazione di sgombero in base al nuovo regolamento in fase di discussione in maggioranza capitolina. Alla fine, a subire le conseguenze dei nuovi paletti imposti dal regolamento saranno il 75% degli ex custodi. Nuclei familiari con redditi non sufficientemente bassi, senza persone con disabilità, magari con altri appartamenti di proprietà sul territorio romano, figli di ex portieri defunti in età lavorativa. Gli altri, il 25%, potranno restare: over 65, invalidi al 74%, anche se figli, vedovi con disabilità o over 65. In questo modo le dirigenze scolastiche, sia a livello comunale sia metropolitano (quindi dai nidi alle superiori) potranno riappropriarsi di spazi per istituire laboratori, ampliare il numero delle classi, realizzare palestre o metterli a disposizione di associazioni del territorio.

Rusconi: "Ci saranno ricorsi. Ma perché i sindacati stanno zitti?"

“La delibera dev’essere ancora approvata in consiglio. Noi ci fidiamo di quello che ci ha detto Gualtieri - commenta a RomaToday Mario Rusconi, veterano dei presidi romani - che ci ha assicurato che i tempi saranno brevi. I problemi saranno altri, cioè eventuali ricorsi al Tar, al Consiglio di Stato, alla magistratura penale. Quello che ci ha stupito in questi anni, già 12 da quando ho iniziato questa battaglia, è la mancanza di qualsiasi intervento da parte di qualsiasi sindacato. Loro sempre pronti a parlare delle classi pollaio e delle carenze, fanno finta di non accorgersi che solo a Roma ci sono circa 500 alloggi occupati abusivamente. E il problema è in moltissime città, molte del centro-sud. La cosa ci stupisce e ci insospettisce: perché tanto silenzio? Abbiamo letto che alcune case sarebbero anche occupate da persone legate all’ambito sindacale. Ci farebbe piacere se i sindacati della scuola aderissero". "I tempi? Non glieli so proprio dire - conclude Rusconi -. L’unica rassicurazione che ci è stata fornita è che la delibera andrà a breve in assemblea e anche su nostra richiesta che una delibera similare verrà formulata da Città metropolitana per le scuole superiori”.

La dirigente del Newton: "Anche avvenisse tra 18 mesi, meglio tardi che mai"

“La delibera è pronta, ma questo non significa che sia all’ordine del giorno - aggiunge Cristina Costarelli, dirigente del liceo Newton e presidente dell'Anp Lazio -. Non abbiamo riferimenti temporali. È chiaro che poi tutta la manovra non sarà veloce, il regolamento è il primo passo, poi c’è la ricognizione. Bisogna capire dove si possono fare determinate azioni e dove no. E ci saranno opposizioni, quindi tempi giudiziari. Noi realisticamente non ci aspettiamo settimane o mesi, anche fosse un anno o un anno e mezzo va bene ma ci aspettiamo venga fatta. Però già che si metta in moto qualcosa che da decenni non veniva fatta è un segnale buono. Il nostro alloggio è ancora occupato da questo ex custode che compare e scompare, ma io non ho un documento di questa persona. Lui non lo fornisce, Città Metropolitana non lo ha, non abbiamo la concessione originaria dell’alloggio, nessun riferimento temporale. Per noi è impossibile bussare e dire 'te ne devi andare', ad oggi".

Gli ex portieri pronti a protestare in Campidoglio

Nel frattempo, arrivata la notizia delle dichiarazioni del Sindaco, il presidente dell'associazione nazionale portieri e custodi promette battaglia: "Andremo in Campidoglio - annuncia Giuseppe Polimeni - qualora non venga proposto e approvato un emendamento al regolamento in cui si abbassa la percentuale di invalidità per i figli degli ex custodi e si includono tra i salvabili quei figli, non disabili, ma con redditi molto bassi. A loro va dato tempo due anni perché si trovi una soluzione alternativa, non può esserci sgombero".