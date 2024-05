Ci sono 111 alloggi ex custodi di cui il Comune non sa niente. E la delibera è in alto mare

Sembrava tutto fatto, invece no. La delibera per regolarizzare la situazione di oltre 400 ex custodi, che vivono ancora negli alloggi delle scuole di Roma nonostante abbiano concluso da anni la loro funzione, non è ancora vicina dall'essere approvata. Il fatto è emerso durante una commissione congiunta tra scuola e patrimonio, alla presenza degli uffici, degli assessori competenti Claudia Pratelli e Tobia Zevi e del sindacato presidi ANP, rappresentato da Mario Rusconi e Cristina Costarelli.

La delibera sugli ex custodi delle scuole

Una commissione tesa, iniziata con gli appelli dei rispettivi presidenti Carla Fermariello e Yuri Trombetti: "Speriamo sia l'ultima volta in cui ci si incontra per discutere della delibera e che la prossima si esprima parere e basta - sottolineano - perché c'è esigenza di chiarezza nei tempi e nelle modalità rispetto al quadro che si è delineato. E' un atto fondamentale per la città che interessa anche l'ex Provincia, perché Gualtieri vuole estenderlo anche alle strutture che dipendono da Città Metropolitana".

Recuperati 41 alloggi

Ma tutto ciò che accade dopo questo appello accorato ci dice chiaramente che non sarà l'ultima commissione di confronto. Innanzitutto perché la mappatura compiuta dal dipartimento valorizzazione del patrimonio, richiesta ad agosto 2023, è ancora incompleta. Tommaso Antonucci, direttore del dipartimento, snocciola i numeri: "Abbiamo 434 alloggi presenti negli edifici scolastici - il rendiconto - di questi 19 sono stati consegnati ai municipi che devono girarli alle scuole. Nel frattempo, ne sono stati ripresi altri 22, il che significa che abbiamo 41 alloggi di ex custodi tornati al patrimonio. Ci sono poi 121 alloggi di cui sappiamo bene la situazione, perché chi ci vive paga una indennità convenzionale di 100 euro al mese, che ovviamente non corrisponde al valore vero di un canone concessorio o locativo.

111 appartamenti di cui non si sa nulla

Di questi 121, sappiamo che 56 sono ex custodi o coniugi di ex custodi. Altri 71 invece pagano un'indennità ma non in virtù di una pregressa convenzione, perché sono o figli o nipoti di ex custodi. Quindi abbiamo in totale 192 situazioni certe, verificate, con bollettini che il Comune incassa regolarmente. Ci sono invece 90 situazioni ibride, da approfondire: bollettini che arrivano, ma che non riusciamo a ricondurre immediatamente ai plessi scolastici, su questi sono più cauto. Infine, ci sono 111 situazioni su cui abbiamo già chiesto approfondimento alla polizia locale di Roma Capitale, perché non sappiamo bene chi ci sia dentro e con quale situazione".

La delibera bocciata

Poi Antonucci specifica quali siano gli scopi che si dà la delibera su cui lavora la maggioranza in Campidoglio da due anni. Quindi fare una ricognizione degli alloggi occupati (non completata), sgomberare quelli in cui ci siano persone senza alcuna vulnerabilità sociale e valutare la prosecuzione della concessione nei casi di estrema fragilità: over 65, redditi bassi, disabilità al 74% minimo, situazione regolare nel pagamento di indennità e bollette. Ma rispetto alla prima versione della delibera, quella che in teoria sembrava andare in porto ha una differenza. Un escamotage trovato dal capo di Gabinetto Alberto Stancanelli per aggirare il veto del Segretario Generale di Roma Capitale, che mesi fa ha bocciato il testo.

L'escamotage per superare i veti

A spiegarlo in commissione è l'assessore Zevi: "Stancanelli ha dato una interessante interpretazione alla norma - dice - e specifica quindi che se non esiste un progetto definitivo da parte della scuola, che sia concreto e stabilito, mirato alla valorizzazione dell'immobile, allora si può lasciare l'ex custode ricevendo regolarmente utenze e affitto, senza che si leda l'interesse pubblico". L'affitto, però, va stabilito. E su questo punto il direttore Antonucci pone un quesito che apre a una discussione che potrebbe durare altri mesi: "Chi stabilisce il canone, quale viene applicato? Non c'è stata ad oggi alcuna contrattazione sociale di secondo livello, non è un dettaglio banale".

Presidi sul piede di guerra

Su questo passaggio, però, i presidi di Roma e del Lazio sono sul piede di guerra. In particolare Cristina Costarelli, che è anche dirigente del Newton: "Si stanno prospettando tempi lunghissimi, troppo rispetto alle nostre richieste ed esigenze - esordisce - . Vorrei inoltre farvi sapere che siamo a conoscenza di scuole che hanno alloggi liberi, ma mai riconsegnati e sui quali i municipi non fanno assolutamente nulla. Mi esprimo poi su questo dettaglio dei progetti di recupero degli spazi, come discriminante per far restare o meno un ex custode: le scuole non fanno progetti esecutivi, ma inseriscono le attività nel POF, il piano dell'offerta formativa. Non abbiamo questi meccanismi, è un lavoro ulteriore che non ci compete. Quando un alloggio viene sgomberato, poi viene usato per svariate attività".

Niente di fatto

Insomma, nonostante gli auspici dei consiglieri di maggioranza e la spinta che arriva anche dagli assessori, la conclusione della commissione è un ennesimo aggiornamento alla prossima puntata. Un'altra riunione pubblica per discutere di una delibera che è ancora una bozza, che trova diverse resistenze da parte dei presidi romani, perplessità degli uffici e l'inevitabile preoccupazione degli ex custodi che si vedono sempre più stretti tra la confusione della politica e le pressioni delle scuole. Un fatto, però, mette d'accordo tutti: chi non ha titoli, andrà fuori.