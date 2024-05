Alloggi degli ex custodi, pressing per la delibera anti-abusivi. Oggi una commissione ad alta tensione

Si preannuncia una commissione di fuoco sulla questione degli alloggi degli ex custodi. L’elenco degli invitati alla congiunta Scuola-Patrimonio in programma nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 maggio, è lungo: gli assessori Pratelli (Scuola) e Zevi (Patrimonio e politiche abitative), il presidente dell’Associazione nazionale presidi di Roma, Mario Rusconi, e quella del Lazio, Cristina Costarelli e il presidente dell’associazione nazionale portieri (Anpcep), Giuseppe Polimeni.

Il pressing sugli assessori

La questione è nota: da una parte c'è Roma Capitale, proprietaria di alloggi all'interno di complessi scolastici (ma anche mercati, musei, cimiteri) che vuole riprenderseli per liberare spazi chiesti dai presidi per utilizzarli come aule e laboratori. Dall'altra le famiglie che ci vivono, custodi in pensione, circa 500 per quanto riguarda gli alloggi negli edifici scolastici. A fine febbraio il Segretariato generale di Roma Capitale ha bocciato la delibera che stabiliva le regole per sgomberare il 75% degli alloggi, proprio quando sembrava a un passo dall’essere calendarizzata. Ed è proprio una tra i consiglieri che avevano lavorato all’atto, la presidente della commissione Scuola, Carla Fermariello, che torna sulla questione “che è urgente e va risolta quanto prima” dice. Su questo tema, nei giorni scorsi, dalla commissione Scuola sono arrivate pressioni sull’assessorato alla Scuola per avere una sponda, affinché si arrivi, proprio nella congiunta di oggi, a trovare una quadra che possa mettere un punto su una vicenda che si trascina da anni. E che è stata oggetto di telefonate e discussioni anche la scorsa settimana. Il tempo, in effetti, stringe e i presidi premono per avere risposte sulla possibilità di utilizzare quegli spazi per il nuovo anno scolastico.

Gli ex custodi scrivono al prefetto

L’ultimo atto, dopo la bocciatura del regolamento da parte del Segretariato generale di Roma Capitale, è stata l’istanza che l’Anpcep ha inviato al prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al sindaco Roberto Gualtieri e all'assessore Tobia Zevi tramite lo studio di Marcello De Vito, lo scorso marzo. Nel documento si chiede “l’immediata istituzione di un tavolo per la disamina della problematica, con il coinvolgimento delle parti sociali coinvolte. La stabilizzazione definitiva delle locazioni, al fine di garantire l'abitabilità per la durata della vita dell'assegnatario e del coniuge, nonché dei loro figli nei casi di invalidità oltre il 60% o di ISEE tale da legittimare la richiesta di alloggio Erp".