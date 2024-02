Alloggi ex custodi, Gualtieri dovrà attendere per sfrattare i furbetti. Bocciata la delibera

Fermi tutti, si ricomincia daccapo. La delibera consiliare in lavorazione da un anno, che stabilisce le regole per sgomberare dagli alloggi occupati circa il 75% degli ex custodi, non va bene. Sembrava ad un passo dall'essere calendarizzata in una delle prossime sedute dell'aula "Giulio Cesare", dopo un vaglio anche dell'assessorato patrimonio. E invece no: lo scoglio degli uffici capitolino ha fatto infrangere fragorosamente l'onda.

Il Comune boccia la delibera sugli ex portieri

La bocciatura è attivata la scorsa settimana da parte del Segretariato Generale di Roma Capitale. In via ancora informale, ma cambia poco. Tanto basta per sgonfiare, al momento, la promessa del sindaco Roberto Gualtieri che a ottobre scorso aveva annunciato un colpo di mano per gli alloggi di proprietà comunale, ancora abitati da ex custodi ormai in pensione. Circa cinquecento immobili inseriti nel perimetro di scuole comunali, dove i titolari della concessione hanno svolto per decenni il servizio di custodia e sorveglianza, ma quando sono andati in pensione sono rimasti. Senza titolo, ma riconoscendo ogni mese l'indennità d'occupazione come fanno gli occupanti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ma cos'è che non è piaciuto agli uffici?

I motivi dietro al "no"

Nell'esprimere il parere sull'atto (sul quale hanno lavorato i dem Converti, Trombetti, Fermariello e Battaglia, Ciani di Demos e Biolghini di Roma Futura) il segretariato avanza una serie di perplessità, ma quella che sembra più ostica da superare e che lo renderebbe "carta straccia" riguarda lo statua degli immobili in cui vivono gli ex custodi: sono tutti patrimonio indisponibile. E in quanto tale, il Comune non può firmare concessioni per l'utilizzo a singoli individui, a famiglie. Lo può fare solo con enti, fondazioni, associazioni. Il rapporto, infatti, è regolato dall'articolo 826 del codice civile, che per questo tipo di beni non prevede contratti specifici che ne regolano l'utilizzo. Mentre per un nucleo familiare il Comune dovrebbe stipulare un atto di locazione ben preciso. Ma solo se si trovasse a vivere in un immobile che faccia parte del patrimonio disponibile.

La fretta di Gualtieri

Ora la palla torna al Sindaco. Il quale, nel suo doppio ruolo di primo cittadino e sindaco della Città Metropolitana, attende che passi un regolamento comunale per poi poterlo trasferire e adattare agli immobili di proprietà dell'ex Provincia, cioè tutti gli istituti superiori di Roma e provincia. Anche lì, infatti, insistono ancora situazioni di convivenza (spesso mal sopportata) tra dirigenti scolastici ed ex custodi. I primi vorrebbero indietro i locali, affamati di spazi per aprire nuove aule e sopperire - in parte - al boom di iscrizioni che riguarda soprattutto scientifici e licei a indirizzo Scienze Umane. Per venirne a capo, Gualtieri ha convocato un incontro per la prossima settimana. Al tavolo ci saranno anche il capo di Gabinetto, Alberto Stancanelli, l'assessore al patrimonio Tobia Zevi e il presidente della commissione competente Yuri Trombetti.

Cosa prevederebbe il regolamento bocciato

Il nuovo regolamento, ad oggi rimasto al palo e apparentemente tutto da riscrivere, prevede che a restare negli alloggi siano gli over 65 con invalidità minima al 74%, i vedovi e le vedove over 65 o con invalidità minima al 74% e i figli con una invalidità di pari percentuale. Chi resterà, dovrebbe pagare un canone identico a quello previsto per gli alloggi Erp e le utenze, pagando una cifra forfettaria, tra i 50 e i 100 euro al mese, in alternativa all'attivazione di un regolare contratto per acqua, luce e gas, dipenderà dalle dimensioni dell'alloggio. In più, il Comune chiede la regolarizzazione del pregresso. L'intoppo però è proprio questo: che contratti Erp può fare il Comune, se è patrimonio indisponibile? Nessuno, a quanto pare.