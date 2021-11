Ater, dalla Regione 4,5 milioni di euro per la sistemazione degli alloggi popolari

Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. La Regione Lazio ha stanziato dei fondi per migliorare la qualità della vita degli inquilini che abitano negli alloggi Ater.

I fondi complessivi

Sono state due le delibere con cui l’ente governato da Nicola Zingaretti è tornato ad investire sull’azienda territoriale di edilizia residenziale. Una delibera per gli alloggi presenti nella provincia di Roma ed una per quelli che si trovano nella provincia di Latina per complessivi 7,2 milioni di euro.

L'impegno della Regione

“Con questo ulteriore investimento prosegue l'impegno per la riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica delle Ater – ha commentato Nicola Zingaretti che, a capo del suo ufficio di gabinetto, ha da poco accolto Andrea Napolitano, ormai ex Direttore generale dell’azienda di edilizia residenziale – si tratta del più grande programma di manutenzione e adeguamento delle case popolari degli ultimi 20 anni”.

Lo stanziamento e gli interventi prrevisti

I fondi a disposizione degli appartamenti Ater dislocati nella provincia di Roma, sono 4,5 milioni. Serviranno a garantire opere di manutenzione straordinaria, recupero edilizio, adeguamento impianti. Ma anche a procedere all' abbattimento di barriere architettoniche ed all' efficientamento energetico. A beneficiarne, quindi, saranno centinaia di famiglie che abitano nella provincia.

Migliorano qualità abitativa e decoro urbano

Il duplice provvedimento mira quindi ad estendere il raggio d’azione della Regione, in materia di alloggi popolari, anche fuori dal perimetro cittadino. Così facendo si interviene “non solo per la città di Roma, ma anche – ha commentato l’assessore regionale Massimiliano Valeriani – sul patrimonio di edilizia pubblica di decine di Comuni delle altre province di Lazio”. Con oltre 7,2 milioni di euro la Regione mira a mettere in campo “ interventi di recupero e ammodernamento di centinaia di appartamenti Ater” che serviranno, ha concluso Valeriani, “per migliorare la qualità abitativa, restituendo decoro urbano e dignità abitativa ai cittadini”.