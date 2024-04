Alleanza Verdi-Sinistra a Roma è come Nanni Moretti in "Ecce Bombo" "Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?" è una frase iconica del cinema intellettuale italiano. Ed è anche il modo in cui la Sinistra extra Pd sembra portare avanti la sua presenza in maggioranza, tra voti a favore ed esternazioni pubbliche polemiche. Ma prima o poi dovrà decidere cosa fare

Il gruppo di consigliere e consiglieri capitolini di Roma. A sinistra in piedi Alessandro Luparelli di SCE

Perché il gruppo di Alleanza Verdi-Sinistra in Campidoglio resta in maggioranza? Com'è possibile che, nonostante le divergenze sui grandi temi della città (dallo stadio della Roma agli interventi urbanistici in generale, passando per il termovalorizzatore e la Ztl Fascia Verde), i tre esponenti del coordinamento restano all'interno del gruppone che governa la città?

La posizione di Avs in maggioranza

La domanda sorge spontanea, tenendo conto delle tante occasioni in cui il gruppo - entrato in assemblea capitolina come Sinistra Civica Ecologista e come Europa Verde - si è mostrato distante dalle dinamiche del Pd. E se vogliamo anche dell'altro alleato di sinistra, Roma Futura, cartello elettorale creato da Giovanni Caudo e Marta Bonafoni nel 2021 e ormai assorbito proprio dal Pd, con Bonafoni che si è tesserata dopo la sua terza elezione in consiglio regionale ed è stata nominata braccio destro di Elly Schlein.

Contro il termovalorizzatore

Pensiamo al termovalorizzatore. Esattamente due anni fa, quando Roberto Gualtieri portò il progetto dell'impianto da 600mila tonnellate di rifiuti in assemblea, Sinistra Civica Ecologista ed Europa Verde non votò l'atto di apprezzamento presentato dal Pd, creando la prima grande frattura interna. Più volte sia Alessandro Luparelli, sia Ferdinando Bonessio, hanno messo in forte dubbio la necessità di costruire una struttura del genere: "Rinnoviamo l’invito ad abbandonare, o quantomeno a ripensare questa scelta scellerata", dicevano i due solamente lo scorso febbraio. Appoggiati, nelle aperte critiche alla strategia sui rifiuti del primo cittadino, dal referente regionale Claudio Marotta.

I dubbi sullo stadio della Roma

L'altro grande tema cittadino è quello relativo alla costruzione dello stadio di proprietà dell'AS Roma a Pietralata. Non c'è, da parte di Alleanza Verdi-Sinistra, una manifesta contrarietà urlata "urbi et orbi". Ma non è che l'idea faccia impazzire. A novembre 2023 tutto il coordinamento capitolino tenne a precisare che "pur avendo votato la deliberazione sul pubblico interesse, abbiamo espresso sin da subito molte preoccupazioni sul carattere troppo teorico che ha contraddistinto il processo partecipato del dibattito pubblico". "La AS Roma dovrà tener conto anche degli ordini del giorno allegati alla deliberazione capitolina, interfacciandosi con tutti gli enti preposti".

La Ztl Fascia Verde

E Bonessio, presidente della commissione Sport, l'8 aprile scorso ha protestato pubblicamente perché i tecnici incaricati dai Friedkin di effettuare i carotaggi, hanno fatto abbattere una serie di rifugi di fortuna abitati da senza dimora. E ancora: la decisione dell'assessore ai trasporti Eugenio Patanè di avviare la sperimentazione della Ztl Fascia Verde, non è stata accolta in maniera totalmente entusiasta. A maggio 2023 il coordinamento di Alleanza Verdi-Sinistra, durante una riunione di maggioranza, ha chiesto di non procedere a discapito delle fasce più deboli della popolazione: "Ok il contenimento delle emissioni, ma senza per questo danneggiare le famiglie meno abbienti".

Bisticci sull'urbanistica

Non fa impazzire neanche il modo in cui la giunta sta portando avanti il discorso relativo all'applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG del 2008. In questo caso, Sinistra Civica ed Europa Verde hanno alleati anche all'interno del Pd, in Roma Futura e nella Civica Gualtieri. La preoccupazione è che si dia il via libera alla definitiva desertificazione del centro storico e dei rioni più colpiti dal fenomeno degli affitti brevi e del cosiddetto "over tourism". Prima di Pasqua in assemblea è andato in scena un assaggio, con AVS che ha rinfacciato al Pd dei tanti temi ancora in sospeso, sui quali il coordinamento aspetta una presa di posizione di Gualtieri e dei suoi assessori: dal pratone di Torre Spaccata a quello di via Teulada, dall'ex Snia alle edificazioni del quadrante Cecchignola-Vigna Murata.

Zaratti e il feeling con la destra

L'ultima mossa surreale è firmata non da un capitolino, ma dal deputato di Avs Filiberto Zaratti, che già tempo fa si era presentato nel parlamentino del IX municipio riscoprendosi alleato di Fabio Rampelli (FdI) contro il progetto del termovalorizzatore a Santa Palomba. L'onorevole ha inviato una nota alla stampa commentando con soddisfazione lo stop della Sovrintendenza agli autodemolitori a La Barbuta e anzi sollecitando il ministro Gennaro Sangiuliano, non proprio un alleato, a mantenere il punto e confermare il vincolo che impedirebbe a Gualtieri di trovare una soluzione alla collocazione degli autodemolitori: "A nostro giudizio Sangiuliano deve respingere definitivamente la richiesta di deroga al vincolo avanzata dal Sindaco Gualtieri. Il Comune di Roma farebbe meglio a dare compimento alla bonifica dell'area". Zaratti però dimentica che il suo partito governa la città, anche con un assessore in giunta, Andrea Catarci. A proposito del quale va sottolineata una cosa: sui temi delle politiche scolastiche, legate alla gestione del personale educativo, è stato neanche troppo velatamente preso di mira da alcuni esponenti del Pd tra l'estate e l'autunno 2023, con Alessandro Luparelli subito pronto ad armarsi di scudo prendendone le difese.

L'assenza a Villa Lazzaroni

Insomma, Alleanza Verdi Sinistra ha una postura molto meno accomodante di altri alleati all'interno della maggioranza di centrosinistra. Non è raro, frequentando l'aula Giulio Cesare, assistere a battibecchi più o meno accesi tra il vulcanico Bonessio e la capogruppo dem Valeria Baglio. Non sarà forse nemmeno un caso che nessuno di loro si è presentato alla conferenza di metà mandato organizzata proprio da Baglio al teatro di Villa Lazzaroni, il 15 aprile. Era un'iniziativa del Pd, ma in platea c'erano esponenti della Civica, c'erano Tiziana Biolghini e Giovanni Caudo (anche se il professore di Urbanistica si è intrattenuto una ventina di minuti, poco di più) di Roma Futura. Alleanza Verdi-Sinistra no. E questa assenza non è passata inosservata.

Come Nanni Moretti

Chissà se in AVS c'è qualche appassionato del cinema di Nanni Moretti. Magari di una delle sue pietre miliari, "Ecce bombo", datato 1978. Il protagonista Michele, interpretato dall'attore e regista romano, parla al telefono con la fidanzata Silvia e non riesce a decidersi sull'opportunità di partecipare o meno a una festa tra amici: "Ma secondo te, mi si nota di più se vengo e resto in disparte o se non vengo affatto?". Ecco, Alleanza Verdi-Sinistra in Campidoglio è combattuta tra l'essere, il non essere e l'apparire. Tra un voto a favore farcito di condizioni o un'astensione che sa di bocciatura. Tra il partecipare a una convention autocelebrativa stando in disparte 20 minuti (come Caudo) o senza nemmeno presentarsi, come hanno fatto alla fine loro. Ci sarà un momento, però, nel quale dovranno prendere una decisione precisa e mantenere una strada: le prossime amministrative arriveranno prima di quanto s'immagini. Ma già le imminenti Europee potrebbero essere uno spartiacque rilevante.