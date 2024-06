Nidi, i sindacati al Comune: "Risponda sull'emergenza supplenti o sarà caos"

“Assenze non sostituite e organici insufficienti nei nidi e nelle scuole di Roma”. Questa la situazione secondo la Cgil Fp e la Uil Fpl, che hanno inviato una lettera agli assessori Pratelli (Scuola) e Catarci (Personale), al sindaco di Roma, Gualtieri, e al capo di Gabinetto, Alberto Stancanelli, per chiedere “indicazioni nette e chiare” su come i coordinatori e il personale scolastico debbano comportarsi in caso di mancato invio delle sostituzioni.

Il caso del municipio XIII

L’allarme è scattato dopo che, in sei nidi del municipio XIII, il 31 maggio era stata disposta la chiusura anticipata a causa della mancanza di supplenti. Ma non si tratterebbe, secondo i sindacati, di un caso isolato. “Ormai la situazione nella quasi totalità dei municipi di Roma è insostenibile – denuncia Mirko Anconitani, della Uil Fpl - gli uffici del personale lamentano l’impossibilità di reperire supplenti per il personale educativo e scolastico e di fatto ci si ritrova quotidianamente a lavorare fuori dal rapporto di sicurezza di una educatrice per 7 bambini, previsto dalla legge regionale del Lazio”. Da qui la richiesta al Comune: fornire indicazioni chiare su come comportarsi in caso di mancato invio delle sostituzioni. Un appello che, nel caso in cui non dovesse essere ascoltato porterà a “uno stato di agitazione del settore, coinvolgendo anche le famiglie” promettono i sindacati.

I sindacati: “Le nostre richieste inascoltate”

Non c’è solo la questione delle sostituzioni ad agitare i sindacati, che denunciano che, da mesi, le loro richieste sono rimaste inascoltate. Queste comprendono: un nuovo regolamento per la scuola dell’infanzia e per i nidi, un piano assunzionale straordinario per stabilizzare il precariato storico, l’esaurimento delle graduatorie vigenti, l’eliminazione dei contratti part time al 50% a favore dei contratti giornalieri a sei ore, ampliamento della dotazione organica, un nuovo regolamento per le supplenze. La questione del personale dei servizi educativi a Roma è stata al centro anche di una commissione congiunta Scuola e Roma Capitale, in cui è stato annunciato che entro la fine del 2024 ci saranno 84 assunzioni per la copertura dell'attuale turn over nel settore educativo 0-6 anni. Ma il mancato innalzamento del tetto di spesa generale per la Capitale, chiesto dal Comune al governo, secondo Catarci e Pratelli, rende difficile attuare un piano concreto di stabilizzazioni. Una questione non da poco, se si considera anche che entro il 2026, grazie ai fondi Pnrr, è prevista l’apertura di 22 nuovi nidi.