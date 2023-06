Piove ed il mercato diventa impraticabile: ma è stato inaugurato solo nel 2019

In via di Vigna Pia, nel quadrante Portuense, fare la spesa quando piove è diventata un’impresa complicata. Perché la struttura, come testimoniato dal video effettuato il 13 giugno, si allaga completamente.

Il plateatico allagato

“Questo mercato è stato inaugurato soltanto nel 2019 – ha ricordato Federico Rocca, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia – ma è stato realizzato privo di copertura e, come si vede nelle immagini, la sua rete fognaria non è in grado di smaltire l’acqua piovana”. Solo i teli di plastica, sistemati dai box con l’intenzione di proteggere dai raggi solari, contribuiscono a limitare i danni. La pioggia resta sulla pavimentazione e rende di fatto impraticabile il plateatico, anche per i clienti più affezionati. Serrande abbassate quindi e giornata di lavoro persa per i titolari dei banchi presenti nel mercato.

Il mercato di Vigna Pia

La necessità di realizzare una tettoia era stata già espressa quattro anni fa, in occasione del sopralluogo che l’allora sindaca Raggi fece a ridosso dell’inaugurazione. Nel mercato sono presenti circa 25 box e vi sono confluiti anche i banchi che, per alcuni decenni, erano rimasti su sede impropria difronte all’ex Forlanini, su via Portuense. Il trasferimento rappresentò un'operazione laboriosa, a lungo rimandata, e poi ottenuta con la reciproca soddisfazione del municipio XI e dei commercianti.

La tettoia richiesta da quattro anni

Anche il giorno della visita di Raggi aveva piovuto. “Così – aveva commentato il presidente dell’Ags – ha potuto sincerarsi di persona di cosa succede quando c'è il maltempo”. Oggi è stato ancor più evidente. “A questo punto – ha concluso Rocca – sarebbe opportuno interrogarsi sul come siano stati fatti i lavori ed i collaudi”.