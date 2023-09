Ripristinato il funzionamento delle idrovore: a giugno il quartiere era finito sott’acqua

Lo scorso giugno, le forti precipitazioni, a Prima Porta avevano avuto pesanti conseguenze. Il quartiere, a causa del malfunzionamente delle pompe, per l’ennesima volta era finito sott’acqua.

L'allagamento causato dal furto dei cavi

Erano bastati pochi minuti d’un violento temporale per riportare alla memoria degli abitanti, la drammatica alluvione del 2014. Questa volta, l’azionamento manuale delle pompe, ha permesso di liberare dall’acqua le strade e case, dove in poco tempo aveva raggiunto anche in metro di altezza. Un disagio causato che, fu chiaro sin da subito, era stato causato dal furto dei cavi elettrici che avrebbero dovuto azionare le idrovore.

L'interessamento del municipio

"A seguito degli allagamenti di giugno scorso in Via Frassineto a Prima Porta dovuti al malfunzionamento dell’impianto idrovoro regionale, dopo la nostra nota inviata il giorno successivo e la riunione del 12 luglio con la Regione, gli uffici regionali ci hanno inviato un nuovo aggiornamento” ha fatto sapere il presidente del municipio XV Daniele Torquati. “Nello specifico, è stato ripristinato il funzionamento di tre pompe idrovore manomesse a causa del furto di cavi, pertanto come ci è stato comunicato 'in attesa del ripristino delle ulteriori tre pompe interessate anch’esse dal furto di cavi – ha aggiunto il minisindaco – si può comunque affermare che la sicurezza idraulica delle zone circostanti all’impianto possa essere garantita”.

Ripristinate tre pompe su sei

Soddisfazione è stata espressa anche dalla regione Lazio. “ Questo è un esempio di una buona amministrazione e collaborazione tra le istituzioni – ha commentato l’assessora regionale ai lavori pubblici Manuela Rinaldi – Il lavoro di messa in sicurezza nelle pompe dell’impianto di via Frassineto era necessario per la sicurezza degli abitanti del XV Municipio. Ringrazio il presidente Daniele Torquati per il lavoro svolto in sinergia; una collaborazione ottima per il bene della comunità. Voglio ringraziare i tecnici della Regione che, lavorando ogni giorno con dedizione e grande professionalità, riescono a dare risposte concrete ai territori”.