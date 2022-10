Allagamenti: ci sono sei milioni per la manutenzione di quasi 30mila caditoie

Appalti per la sistemazione delle caditoie e per la manutenzione dei tratti fognari collegati. Il piano che il comune sta approntando, per evitare i soliti allagamenti che si verificano quando i rovesci aumentano d’intensità, si muove su un doppio binario.

Condotte che raccolgono le acque meteoriche

“Per la prima volta, è stato previsto un accordo quadro che destina risorse anche sulle fognature e che dunque prende in considerazione anche il tratto successivo alle caditoie visto che poi – ha sottolineato il presidente della commissione lavori pubblici – i grandi allagamenti sono spesso causati proprio da problemi legati a queste condotte”.

Le risorse per le caditoie

Il tema è stato affrontato nel corso di un’apposita commissione lavori pubblici. A Roma, attualmente, per la manutenzione delle 53mila caditoie presenti sulla grande viabilità, sono ancora operativi due appalti. Ma, com’è stato chiarito, stanno andando verso la loro conclusione. L’amministrazione ha però già previsto, ed aggiudicato, altre quattro gare. “Ci daranno la possibilità di fare un lavoro un po’ più ampio, andando ad intervenire su un numero di caditoie compreso tra le 20 e le 30mila” è stato spiegato.

Sei milioni per i tombini più problematici

In questo caso si tratta di lotti equamente distribuiti per la grande viabilità e per la viabilità di competenza municipale, quindi non solo su strade a grande scorrimento. Si tratta però dei tombini problematici, quelli sui quali si sono già verificati dei problemi e su cui l’amministrazione ha ricevuto già delle segnalazioni, anche dalla protezione civile. In tutto, per questi quattro appalti, si hanno a disposizione 6 milioni di euro.

Appalto operativo entro ottobre

Per quanto riguarda invece gli interventi sulle condotte, i fondi a disposizione sono articolati su un triennio. “Sono già state inviate le note alle direzioni tecniche dei municipi, per ricevere un elenco di interventi più urgenti da mettere in campo” è stato spiegato nel corso della commissione. Le risorse stanziate serviranno ad intervenire per consentire il regolare deflusso delle acque meteoriche, raccolte nelle caditoie, verso il condotto fognario. Un aspetto tutt’altro che trascurabile perché, come ha rilevato Stampete “le caditoie possono essere anche pulite ma se poi c’è un’ostruzione successiva, si allaga la strada”. Per questo tipo di appalto sono a disposizione, complessivamente, tre milioni di euro e sarà operativo, secondo quanto stimato dal dipartimento Simu, al massimo entro la fine di ottobre.