Clima: 2023 da bollino rosso, Roma é la città più colpita da eventi estremi

Piogge e allagamenti che mettono in crisi il sistema viario. Mareggiate che erodono la costa e distruggono gli stabilimenti balneari. A Roma, le conseguenze del cambiamento climatico, si fanno sentire. Anche per la città è, in assoluto, tra quelle che pagano maggior dazio agli eventi meteorologici estremi.

Il 2023, per lo stivale, è stato un anno da bollino rosso per il clima. È quanto emerge nel report appena pubblicato dall’Osservatorio Città Clima di Legambiente, realizzato dall’associazione del cigno verde insieme al gruppo Unipol. Nella penisola sono stati 118 i casi di allagamento conseguenti alle piogge intense, 82 le trombe d’aria, 39 le grandinate che hanno provocato seri danni: 35 le esondazioni e 21 le mareggiate di cui si sono pagate le conseguenze.

Un anno da bollino rosso per Roma

Nell’ultimo anno sono dunque aumentati gli eventi estremi, in tutto 378. Un incremento del 22% su base nazionale che ha avuto conseguenze evidenti anche nel territorio romani. Ed infatti, Roma e la sua provincia hanno contribuito in larga parte alla quota di eventi che hanno provocato danni. Sui 30 collezionati dal Lazio, ben 25 infatti sono quelli fatti registrare, nel 2023, da Roma e provincia. Sia il comune di Roma Capitale che la sua città metropolitana sono risultati in vetta alla classifica delle città e delle province più colpite.

Roma, considerata come comune, è stata funestata nell’ultimo anno da 14 eventi estremi. Milano, che è la seconda città a risultato maggiormente colpita, ne ha registrati 6, vale a dire solo uno in più di Fiumicino. Discorso simile vale per la provincia: quella di Ravenna, così penalizzata dall’alluvione dello scorso maggio, è dietro a Roma di sei lunghezze e Milano, la terza provincia più funestata, lo è di ben 8 eventi.

Senza programmazione si rincorrono le emergenze

"Gli eventi meteo estremi – ha commentato Stefano Ciafani presidente nazionale di Legambiente - stanno aumentando con sempre maggiore frequenza e intensità ed a pagarne lo scotto sono i territori e i cittadini. Il Governo Meloni approvi subito il Piano nazionale di adattamento al clima, stanziando anche le relative risorse economiche, che invece continuiamo a spendere per intervenire dopo i disastri”. Il rischio, rappresentato dal numero uno di Legambiente, è che in assenza di un Piano, il paese “continui a rincorrere le emergenze”.

A proposito di emergenze, a Roma gli eventi meteo hanno spesso avuto come conseguenza la caduta di alberi. A luglio si sono registrati crolli di pini e platani, due alberi simbolo della Capitale, anche in zone molto centrali e trafficate, portando all’apertura di un’indagine da parte della procura. Oltre ai crolli la città deve fare i conti con gli allagamenti che in alcune zone, ad esempio Prati Fiscali, hanno sempre conseguenze drammatiche. E non ultimo la città deve ancora trovare il modo di proteggere la sua costa dalle mareggiate, soprattutto nella zona di Ostia Levante dove, i danni causati dall’azione erosiva del mare, sono ogni anno molto salati.