Alfonsi sul termovalorizzatore: "Romani mi dicono di andare avanti". E Bertolaso si offre come commissario

"Non so se il termovalorizzatore va avanti tra le polemiche. So che non mi era mai capitato, nella mia vita politica, di essere fermata per strada con persone che dicono 'andate avanti'". Lo ha detto l'assessora capitolina ai Rifiuti, Sabrina Alfonsi, a margine di un evento organizzato da Roma Futura sulla chiusura del ciclo dei rifiuti di Roma. Al centro del dibattito, ovviamente, il termovalorizzatore annunciato dal sindaco Gualtieri.

"È una politica che finalmente ritorna a scegliere, a prendere una decisione, a trovare soluzioni per Roma - ha aggiunto ancora Alfonsi - ed è la politica che i cittadini aspettano". Quanto ci vorrà per realizzarlo? Difficile fare previsioni. "Si punta al Giubileo - dice l'assessora - sono stati chiesti dei poteri al governo per accelerare, c'è un decreto per i poteri commissariali". "Poi, per carità - ammette - siamo in mezzo a una crisi con una guerra, dove c'è difficoltà ad avere l'acciaio e non facciamo finta di non sapere queste cose. Intanto procediamo con un progetto esecutivo e un cronoprogramma sicuro".

Bertolaso: "Posso dare una mano"

E proprio sulle tempistiche è intervenuto l'ex capo della protezione civile, già sottosegretario all'emergenza rifiuti, 'ideatore' dell'inceneritore campano di Acerra, ,intervistato, su Radio Leopolda, dal direttore e deputato di Iv, Roberto Giachetti. "Anche se Draghi desse con un decreto legge la bacchetta magica a Gualtieri credo che per riuscire a fare un impianto da 600 mila tonnellate, con tre linee, moderno, 5 anni ci si mettono tutti". Troppi per arrivare in tempo al Giubileo.

"Per questo avevo dato, senza ironia e polemiche, la mia disponibilità per dare una mano", ha aggiunto Bertolaso, ribadendo che sarebbe meglio non indicare la data del Giubileo come obiettivo: "Non so se Gualtieri parla di quello del 2025…ma sarebbe meglio che non indicasse quella di data, perché la vedo molto difficile".