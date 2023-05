VIDEO | Giungla Capitale, l'assessora Alfonsi si difende e spiega i motivi dei mancati interventi

Tra aree verdi con erba incolta e marciapiedi a volte impraticabili per le piante che vi crescono sopra, il nome “Giungla Capitale” sembra più che mai appropriato.

RomaToday dopo aver mostrato la situazione di alcune zone di Roma, dal centro alla periferia, e nelle ville storiche, ha chiesto direttamente a Sabrina Alfonsi, assessora capitolina all’Ambiente e al Ciclo dei rifiuti, cosa sta accadendo. “Sullo sfalcio del verde non vedo grandi problemi e le ville si presentano bene - risponde -, su altri parchi serve una manutenzione straordinaria ed è per questo che in quei casi non si nota un lavoro che invece stiamo portando avanti. E’ sul diserbo stradale che c’è difficoltà, ma il bando lo abbiamo ereditato ed è operativo fino al 2024, purtroppo”.

Quindi dovremo convivere con questa situazione per altri due anni? “Stiamo mettendo dei fondi aggiuntivi per cercare di risponde al meglio alle esigenze ma nel corso dell’anno ci possono essere dei momenti di picco - continua Alfonsi -. Ridisegneremo il sistema di diserbo perchè ad oggi, è evidente, si trova in rande difficoltà”.