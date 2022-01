Diaco (M5s) e la foto di Alfonsi con la porchetta: "Ecco a chi spetta gestire il verde". I dem: "Attacco sessista"

Scintille tra grillini e dem. Il consigliere M5s Daniele Diaco ha postato sui social una foto dell'assessora ai Rifiuti Sabrina Alfonsi, associata a un scatto di una statua della porchetta che, anni fa, era stata esposta tra le polemiche proprio nel I municipio, allora guidato dall'esponente Pd.

"Eccola, è lei miss Stralcio: Sabrina Alfonsi - scrive il consigliere - colei che castiga tutte le aspirazioni di quelle cittadine e di quei cittadini romani che hanno a cuore l'ambientalismo, il verde, la pulizia e il decoro degli spazi urbani. Ricordate? Lei che da presidente del I municipio acconsentì al confine con il macabro, alla collocazione dell'orribile monumento alla porchetta nel cuore di Trastevere".

Un'iniziativa che il grillino di fede vegana e animalista non le ha mai perdonato, che allora definì un "monumento all'olocausto animale", e che oggi recupera a pretesto per attaccare Alfonsi nel nuovo ruolo di assessora: "Quella che definì insomma ‘arte’ la scultura di un cadavere di un povero animale esposta in un luogo frequentato anche da bambini e che giustamente attirò l’ira di parecchie associazioni ambientaliste e animaliste e di tantissimi cittadini indignati. Ecco, ora spetta a lei gestire con mano insipiente il bilancio del verde capitolino: che dire, complimenti sindaco Gualtieri per la scelta azzeccatissima nel suo assessorato!".

Stavolta però l'attacco ad Alfonsi non passa inosservato e scatena la replica dei dem in difesa di Alfonsi. "È scandaloso l'attacco rivolto oggi consigliere Diaco all'assessora Sabrina Alfonsi" dichiarano i consiglieri del gruppo Pd "un attacco profondamente sessista e privo di contenuti che denunciamo senza mezzi termini. Dietro false idee ambientaliste si nasconde in realtà un retro-pensiero gravemente offensivo nei confronti delle donne, un attacco senza contenuti che e' solo pretesto per aggredire la persona e renderla oggetto di scherno sui social".