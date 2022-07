Alfonsi contestata dai centri sociali a Don Bosco: "Roma brucia vergognatevi" 

Alla parola "termovalorizzatore" è scattata la contestazione. Ieri pomeriggio, durante un incontro pubblico a piazza Don Bosco, organizzato da Cinecittà Bene Comune e presieduto dal consigliere di Sinistra Civica Ecologista Alessandro Luparelli, per fare il punto dopo gli incendi di sabato scorso al parco di Centocelle e agli autodemolitori di viale Togliatti, un gruppo di cittadini ha protestato contro l'assessora Sabrina Alfonsi.

Mentre lei parlava, quando ha nominato l'impianto di incenerimento da realizzare a Roma, una ventina di persone (su circa 150 partecipanti totali), riconducibili agli ambienti di estrema sinistra dei centri sociali, ha issato lo striscione "Roma brucia vergognatevi, basta abbandono, basta disastro ambientale", fischiando l'esponente della giunta Gualtieri.

"Sono comportamenti da fascisti - ha attaccato l'assessore regionale ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani - perché quando si vuole impedire alle persone di ascoltare questo è un comportamento da fascista. Capisco che c'è qualcuno che vorrebbe che i problemi non si risolvano ma stavolta Regione e Comune hanno ben chiaro quello che si deve fare e lo faranno senza indugi".

Poco prima Alfonsi aveva sottolineato che "chi ha dato fuoco, guarda caso, lo ha fatto proprio in quella parte dove c'era una gestione illegale dei rifiuti. Non è casuale che non abbia bruciato la parte del parco che abbiamo sfalciato. Due mesi fa avevamo sgomberato per l'ennesima volta l'ex distributore dove avvenivano i fatti illegali e questo ha dato fastidio a chi pensava di utilizzare quella parte di terriorio per il traffico illegale di rifiuti".