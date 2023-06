Azione, il gruppo romano si divide in vista del congresso. E adesso tutti aspettano D'Amato

E' stato il candidato di Carlo Calenda alle elezioni regionali di febbraio. Ha rivendicato la scelta di non guardare ai Cinquestelle, interrompendo l'esperienza del campo largo tanto voluta da Nicola Zingaretti e da Daniele Leodori. Ora, secondo le voci che si rincorrono da ore, potrebbe lasciare il Pd e approdare in Azione: Alessio D'Amato, candidato alla Pisana sconfitto da Francesco Rocca, ex assessore alla sanità del Lazio, è sulla bocca di molti e non fa niente per smentire. Al suo possibile arrivo nel partito di Calenda la situazione che troverebbe sarebbe quella di una federazione romana spaccata, tra "originari" e chi invece vorrebbe volgere lo sguardo più a destra.

Acque agitate in Azione a Roma

Come abbiamo più volte raccontato, continuano ad essere abbastanza agitate le riunioni romane di Azione. A settembre si terrà il congresso, quello che fino a marzo avrebbe dovuto sancire la fusione con Italia Viva di Matteo Renzi e invece servirà per stabilire i nuovi equilibri del partito di Carlo Calenda. All'inizio della scorsa settimana, martedì 13 giugno a Palazzo Valentini, "ospiti" della consigliera metropolitana Alessia Pieretti, quasi tutti gli eletti si sono riuniti. E non è stata un'assemblea tranquilla. Dalle elezioni regionali in poi, gli animi tendono a scaldarsi frequentemente e con poco, in Azione Roma. La mancata elezione di Federico Petitti, giovane pupillo di Calenda portato da quasi tutto il partito, ha fatto emergere difficoltà palesi di coordinamento. Le vicende nazionali, con il litigio tra l'ex ministro e Renzi quando mancava un passo alla fusione, hanno aggravato la situazione.

Le richieste dell'area di Grippo e Dionisi

Al direttivo provinciale del 13 giugno c'erano Pierluca Dionisi (non eletto per poche preferenze in consiglio regionale, al suo posto il turborenziano Luciano Nobili), diversi consiglieri municipali tra i quali Giuseppe Lobefaro (Centro Storico), Simonetta Novi (Garbatella), Caterina Monticone (Aurelio), la deputata eletta in Veneto ma romanissima Valentina Grippo, il co-commissario del partito Mario Raffaelli, il consigliere capitolino e co-commissario del partito Francesco Carpano. Lui, a differenza della collega capogruppo Flavia De Gregorio, non ha partecipato alla contemporanea seduta dell'assemblea capitolina, impegno che ha fatto arrivare la consigliera dopo le 19. Grippo, prendendo la parola, avrebbe chiesto un cambio di passo nel coordinamento degli eletti romani: "Ci vuole una figura super partes, imparziale, non eletta ed esterna". Insomma, non Flavia De Gregorio. Ed è questo che in Azione Roma sta creando scompigli.

La richiesta di aprire Azione a destra

La proposta della deputata, ex Pd, ha ricevuto diversi applausi, secondo quanto riferito a RomaToday. Da parte di Dionisi (ex Udc), ma anche Lobefaro e Monticone. Insomma, da mesi c'è chi sostiene esista un gruppo ben delineato all'interno della costola romana di Azione che vuole aprire di più a chi si trova fuori dal partito, precisamente a destra. Altri ex Udc, liste civiche che hanno appoggiato Fratelli d'Italia a passate elezioni, ma anche possibili nuovi fuoriusciti di Forza Italia, partito che con la morte del suo fondatore e leader per trent'anni, Silvio Berlusconi, potrebbe vivere stravolgimenti. Insomma, quest'area sempre più ampia di azionisti meno integralisti, che ha preso forma a partire dalle Regionali, vorrebbe un partito più "inclusivo". E non perde occasione per ribadirlo a ogni incontro, a ogni assemblea.

Chi fa parte della nuova area crescente del partito

Ma chi fa parte di questa nuova anima di Azione? Come detto, a guidarla sarebbero Valentina Grippo e Pierluca Dionisi. Con una certa vicinanza a Italia Viva, anche perché tutta la parte di ex direzione romana (decaduta a dicembre causa sfiducia) che è passata al partito di Renzi il 19 maggio, viene considerata vicina a Dionisi. In particolare l'ex segretaria Noemi Scopelliti e il consigliere dell'XI Gianluca Fioravanti, oltre a Rosanna Stanco. Qualcuno sostiene che il passaggio in blocco sia stato fatto anche per agevolare il cambiamento in Azione, per rendere più favorevole il terreno all'apertura verso l'esterno. Nei territori, tra chi si potrebbe considerare più vicino a quest'area crescente c'è Caterina Benetti consigliera dell'VIII, Giuseppe Lobefaro in I, Caterina Monticone in XIII (capogruppo). Con Francesco Carpano che al momento, visto anche il suo ruolo di co-commissario, è ben attento a non risultare sbilanciato verso l'una o l'altra posizione, ma viene considerato storicamente vicinissimo a Grippo.

Chi sono invece gli "originari" in Azione

Tra quelli che definiamo "gli originari", cioè quelli che vogliono continuare a stare in Azione seguendo la linea politica delle origini, sicuramente c'è la capogruppo in Campidoglio Flavia De Gregorio, una che il partito a Roma ha contribuito in prima persona a fondarlo, è nella direzione nazionale e coordina gli eletti. Con lei c'è la consigliera dell'VIII Simonetta Novi, sicuramente anche l'altra consigliera del XIII Claudia Finelli, oltre a Livia Pandolfi in III. Li potremmo considerare anche "calendiani", ma in questo momento c'è chi ha grossi dubbi sulla tenuta del partito da parte del suo leader: "Non sta mostrando molto polso in questo momento", dice la nostra fonte. Accuse che erano state già espresse da altri, in questi mesi, più volte riportate da RomaToday: "Non c'è una linea, ogni municipio va un po' per conto suo, si fanno iniziative scollegate dalla realtà. E i tesserati sono diminuiti". Secondo numeri non ufficiali, dalla sua nascita fino alle elezioni del 2021 Azione Roma aveva raggiunto 2.500 tessere, quest'anno si sarebbe fermata a meno di 700. Ma, ripetiamo, sono numeri non ufficiali.

De Gregorio: "Nessun macro gruppo, discussioni ordinarie"

Non è d'accordo con la ricostruzione fatta dello stato attuale di Azione Roma a tre mesi dal congresso Flavia De Gregorio. Raggiunta da RomaToday, ha specificato di essere "arrivata molto tardi in direzione, fino alle 19 ero in consiglio comunale per votare" e sulla riunione a Palazzo Valentini dichiara: "Si è parlato de congresso - risponde -. Com'è la situazione? Normale. Non esistono due macro gruppi, c'è uno scambio di opinioni, è normale. Sono fatti all'ordine del giorno".

La "carta" D'Amato per le Europee 2024

In tutto ciò, ecco che si inserisce l'elemento di novità che scombussola il centrosinistra. Il candidato di Pd e Terzo Polo alle ultime regionali, Alessio D'Amato, ha rassegnato le dimissioni da membro dell'assemblea nazionale, in polemica con la partecipazione della segretaria nazionale del Pd ad un'iniziativa di piazza del M5S. Brigate e passamontagna anche No. È stato un errore politico partecipare alla manifestazione dei 5S. Vi voglio bene, ma non mi ritrovo in questa linea politica" ha detto l'ex assessore alla sanità del Lazio per motivare il suo addio all'organo collegiale dem. Il riferimento è al discorso di Beppe Grillo: "Volete il leader? Ma siate i leader di voi stessi. Reagite! - le parole dell'ex comico e fondatore del M5S - . Fate le brigate di cittadinanza, mascheratevi coi passamontagna e di nascosto andate a fare i lavoretti. Mettete a posto le aiuole, i marciapiedi e di nascosto scappate". Ecco, questa frase rimbalzata e amplificata sui media nazionali è stata utilizzata da più di un esponente dem contrario alla nuova linea del Pd per attaccare la segreteria e per D'Amato è stata la carta per iniziare un'uscita che più di una fonte interna considera prossima: "In consiglio regionale è un pesce fuor d'acqua", così viene definito D'Amato, poco partecipe alle attività del gruppo del centrosinistra. Per lui ci sarebbe un posto pronto, messo a disposizione dal suo primo estimatore Carlo Calenda, alle elezioni Europee che si svolgeranno tra circa un anno. Un seggio quasi sicuro, che nel Pd non avrebbe e men che meno in Italia Viva dati i competitor, uno su tutti lo stesso Matteo Renzi. Al momento, seppur interpellato, D'Amato non risponde. E anche da Azione nessuna conferma e altrettante smentite.