D'Amato a un passo dall'addio al Pd. L'ex assessore e il futuro immediato in Azione

Nella conferenza stampa convocata in Sala Nassiriya in Senato da Carlo Calenda il protagonista, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere Alessio D'Amato. L'ex assessore alla Sanità del Lazio, candidato della coalizione Pd-Terzo Polo alle regionali perse contro il centrodestra, è in procinto di passare nelle fila del partito dell'ex ministro e senatore, anche acquisendo il ruolo di coordinatore del Lazio.

D'Amato vicino ad Azione

Le voci, in realtà, si rincorrono da subito dopo la tornata elettorale del 12 e 13 febbraio. Sono diventate quasi urla a giugno, quando D'Amato si è dimesso dall'assemblea nazionale del Pd, dopo che la segretaria Elly Schlein si è fatta vedere a una manifestazione del M5S durante la quale Beppe Grillo ha parlato di "brigate" e "passamontagna". In quell'occasione il fondatore del Movimento aveva detto, rivolto alla folla: "Fate le brigate di cittadinanza, mettetevi il passamontagna e di notte, senza farvi vedere, fate i lavoretti, sistemate i marciapiedi. Reagite". In quel momento D'Amato ha raggiunto il punto di maggiore lontananza dal suo partito di appartenenza, dicendo al presidente Stefano Bonaccini, sostanzialmente: "Io così non ci sto". Anche perché è sempre stato fortemente critico verso la volontà di altri esponenti del Pd (in primis l'ex vice presidente del Lazio, Daniele Leodori) di tentare la difficile impresa di mantenere il campo largo con il M5S.

Il possibile annuncio il 17 luglio in Senato

Nessuna tessera stracciata, però. L'ex assessore della giunta Zingaretti ha proseguito la sua attività di consigliere regionale (eletto come candidato presidente nella sua lista, non in quella del Pd), ma a detta di diversi colleghi alla Pisana il suo atteggiamento, già da qualche mese, era di chi non si trova molto a suo agio con il resto della truppa. Un compagno di classe meno integrato degli altri, taciturno e seminascosto all'ultimo banco nell'angoletto di sinistra. Adesso il contesto sarebbe in procinto di cambiare: lunedì 17 luglio alle 10.30, in una Roma fiaccata dal caldo torrido con punte di 40 gradi, dovrebbe consumarsi il cambio di casacca.

Da Azione voci contrastanti: chi conferma e chi no

Lo stesso Osvaldo Napoli, ex deputato di Azione e coordinatore della Lombardia, ha dichiatato - ripreso dai maggiori quotidiani nazionali. che "la probabile adesione di D’Amato segna la nascita di un nuovo riformismo di impronta liberale, europeista e popolare che il Pd di Elly Schlein non potrà mai interpretare". Dall'entourage di Calenda non arrivano conferme riguardo al trasferimento, ma altre fonti interne al partito romano definiscono la notizia "un segreto di Pulcinella". Staremo a vedere.