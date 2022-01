Regionali, Calenda lancia l'assessore D'Amato: "Se candidato lo appoggiamo. Va premiato"

L'endorsement è chiaro e arriva direttamente da Carlo Calenda. "L'assessore D'Amato ha fatto un lavoro strepitoso e se fosse lui il candidato noi saremmo disponibili ad appoggiarlo. Va premiato", ha detto il leader di Azione. Con la partita del Quirinale alle porte, la possibilità che Mario Draghi sia eletto al Colle e quindi anche quella di un voto anticipato, con Zingaretti chiamato a un ruolo nazionale, il tema regionali si fa spazio. Si voterebbe comunque nel 2023, e tra i nomi possibili per il dopo Zingaretti, oltre al vice Daniele Leodori, spunta da tempo quello dell'assessore alla Sanità Alessio D'Amato.

Volto poco noto prima che irrompesse la pandemia, in tanti gli hanno riconosciuto un'ottima gestione della crisi Covid. Non ha mai ammesso la possibilità di correre alla regionali, concentrato com'è appunto sul fronte sanitario. Nei fatti però tutti interpretano ormai il suo modo di muoversi, di dichiarare, di farsi fotografare come una campagna elettorale da tempo avviata.

E ora l'endorsement di Calenda sembra consolidarne la figura di "sfidante" spostato a destra rispetto all'altro possibile nome che da tempo circola, quello di Daniele Leodori, vice di Zingaretti, suo braccio destro e presidente ombra specie quando il governatore era anche segretario del Pd. Fautore principale dell'alleanza con i grillini, espressione di areadem con il senatore Bruno Astorre, segretario del Pd Lazio, suo principale sostenitore.

Nemmeno Leodori ha ammesso una specifica volontà di scendere in campo, anche se proprio ieri ha parlato al convegno Insieme per il Lazio, inaugurando gli Stati generali per il Lazio 2030 (un quasi manifesto elettorale). Nella stessa occasione, con dichiarazioni a margine, ha però lanciato l'diea delle primarie per la scelta del nome.

Silenzio stampa ancora più netto dall'assessore D'Amato, che sul sostegno espresso dal leader di Azione taglia corto (ma non nega una discesa in campo): "Io adesso sono in modalità Covid. Ora l'impegno è sulla campagna vaccinale: è l'aspetto preponderante che occupa interamente la nostra e la mia attività".