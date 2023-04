Regione Lazio, Alessandro Ridolfi è il nuovo direttore generale

Con questi ultimi tasselli si può dire che la squadra dei collaboratori più stretti del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è ormai al completo. Con una deliberazione della Giunta regionale, il numero uno della Pisana ha nominato Alessandro Ridolfi nuovo direttore generale della Regione Lazio. Non solo. Con tre decreti Rocca ha anche nominato i responsabili del “cerimoniale”, dell’ufficio stampa e dei “servizi documentazione”.

Chi è Alessandro Ridolfi

Laureato in economia e commercio, Alessandro Ridolfi ha lavorato all’interno di Agenas e della Cri in Sicilia e svolge anche attività di docenza presso università. È stato, tra le altre, coordinatore della segreteria dell’ex presidente della Regione Lazio, Francesco Storace. Quest’ultimo lo nominò anche direttore dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali quando Storace ricopriva la carica di ministro della Salute. Nella sua lunga carriera Ridolfi è stato anche manager all’interno di Cotral, Ama ed Eni.

Regione sempre più (Croce) rossa

Come accaduto per il capo dell’ufficio di gabinetto Giuseppe Pisano ed altri collaboratori, Francesco Rocca ha deciso, ancora una volta, di puntare su persone che hanno già collaborato con lui all’interno della Croce Rossa. Per questo, dopo le dimissioni del 12 aprile di Francesco Scoppola, Rocca ha conferito l’incarico di responsabile della struttura autonoma di diretta collaborazione “cerimoniale” a Tiziano Gerardi, con un compenso di 95 mila euro l’anno. Professionista della security, ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità dell’interno della Cri. È laureato in giurisprudenza, alla Guglielmo Marconi di Roma, con una tesi sulla “Struttura e composizione del bilancio degli Enti Locali”.

Servizio documentazione e ufficio stampa

Filippo Chiesa, già dipendente della Pisana a tempo indeterminato (ora, per forza di cose, in aspettativa non retribuita), svolgerà l’incarico di responsabile della struttura autonoma di diretta collaborazione “servizi documentazioni”, con un compenso di 90 mila euro l’anno. con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. Infine, Daniele Di Mario, giornalista de “Il Tempo”, sarà il responsabile dell’ufficio stampa, guadagnando 95mila euro l’anno. Anche lui, come Chiesa, dovrà collocarsi in aspettativa non retribuita da parte della sua società.