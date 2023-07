Ama, ora è ufficiale. Via Bossola, il nuovo direttore generale è Alessandro Filippi

Dopo le voci degli ultimi giorni arriva l’ufficialità: a pagare l’emergenza rifiuti è il direttore generale di Ama Andrea Bossola. Il consiglio d’amministrazione di Ama, in accordo con l’azionista, ha conferito il nuovo incarico ad Alessandro Filippi. La conferma in una nota ufficiale, in cui la notizia dell’addio di Andrea Bossola passa attraverso il ringraziamento per il lavoro svolto.

In realtà Bossola paga l’emergenza rifiuti di queste settimane: le voci del suo addio si rincorrevano da giorni e oggi sono diventate ufficiali.

Alessandro Filippi, manager romano di 53 anni, ha già ricoperto il ruolo di direttore generale di Ama da dicembre 2014 a febbraio 2016, apportando radicali cambiamenti su tutti i piani gestionali societari. Tornato in Acea, Filippi rivestiva attualmente le funzioni di responsabile area industriale ingegneria e servizi e presidente Acea Elabori. Su proposta del nuovo direttore generale il cda ha anche approvato una nuova macrostruttura, in merito alla quale - apprende Romatoday - al momento si può dire che ci sarà un maggior accentramento proprio verso Filippi al quale riporteranno in maniera diretta i vari capi struttura.

“A nome del C.d.A. – dichiara il Presidente di Ama, Daniele Pace – desidero augurare buon lavoro all’ingegner Filippi, manager di comprovato valore che sono sicuro saprà imprimere la giusta accelerazione per rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze dei cittadini. Con l’occasione, ringrazio Andrea Bossola per l’impegno e la professionalità messi a disposizione della città”.

Benvenuto al nuovo direttore generale dall'assessora Alfonsi che, in un'intervista a RomaToday, dieci giorni fa aveva attaccato la gestione di Ama. "Filippi è un uomo di grande professionalità e con un curriculum importante, un tecnico esperto che conosce bene i meccanismi interni dell’Azienda avendola già guidata in passato. Un elemento fondamentale, questo, che ha determinato la scelta sulla sua persona come la migliore possibile in questa fase. Arriva a ricoprire il nuovo incarico in un momento molto delicato per l’Ama, in grande sofferenza rispetto alla logistica e all’organizzazione del lavoro".

Parole che sanno di bocciatura per Bossola: "Ho molta fiducia nelle qualità del nuovo DG, avremo bisogno di tutte le sue capacità e del suo impegno per rimettere in ordine le procedure e l’organizzazione dei servizi di raccolta e di pulizia, per uscire al più presto dall’impasse che ha bloccato la città in queste ultime settimane, e per continuare il lavoro sui nuovi impianti e sui centri di raccolta indispensabile per preparare la città al Giubileo 2025. Ad Andrea Bossola va il mio ringraziamento per il lavoro svolto fin qui"