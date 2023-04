Da Alemanno a Travaglio: un fronte traversale contro la Guerra in Ucraina

Sabato 1 aprile presso l'Hotel delle Nazioni l'ex sindaco della Capitale Gianni Alemanno è intervenuto alla presentazione al mondo della destra del libro di Marco Travaglio "Scemi di Guerra".

Alemanno era presente in quanto portavoce del "Comitato Fermate la guerra". Presente anche Massimo Arlechino presidente del comitato stesso.

L'ex sindaco è stato criticato per questa scelta da parte dell'area della destra ma Alemanno ha spiegato che il suo lavoro consiste nel costruire un fronte traversale al di là degli schieramenti politici per dare voce alla maggioranza degli italiani contraria alla guerra. "La conseguenza immediata di tutto questo può essere la raccolta di firme sui quesiti referendari che possono fermare la partecipazione dell’Italia a questa guerra" ha dichiarato Alemanno.

Sulla stessa linea d'onda anche il direttore del Fatto Quotidiano che conferma di detestare il regime di Putin ma ha ricordato che la guerra ha "origini ben anteriori all'invasione da parte della Russia che risale a febbraio dello scorso anno".

I protagonisti dell'evento hanno tenuto a sottolineare che "L’Italia può essere determinante per costruire uno schieramento di pace europeo con Francia e Germania e costringere quindi gli Stati Uniti a muoversi per una tregua per non essere scavalcati".