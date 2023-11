Alemanno in piazza per l'istituzione della commissione d'Inchiesta sulla pandemia Covid

Mercoledì 8 Novembre in piazza della Rotonda a Roma dalle ore 11:30 alle 13:00 si terrà una manifestazione per l’immediata attivazione della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulla Pandemia Covid.

L’iniziativa capitanata dal Forum dell’Indipendenza Italiana chiede l’intervento del Governo che ha fermato i lavori per delle modifiche in Senato. Fra queste la rimozione di alcune relative alle aree d’indagine dell’inchiesta. Parteciperanno il Dott. Joseph Tritto, il Dott. Andrea Stramezzi, il Dott. Alberto Donzelli ed altri protagonisti della lotta per la difesa dei diritti dei malati durante la pandemia.

Il timore da parte dei manifestanti è che l’iter venga rallentato non solo dalle forze di opposizione ma anche dalla coalizione di governo. “Non vogliamo che il nostro Paese si trovi di nuovo impreparato davanti ad un altro evento straordinario come una pandemia” dichiara l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, portavoce del Forum dell’Indipendenza Italiana.