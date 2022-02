Malamovida San Lorenzo, Alemanni (Pd): "Ordinanza non sufficiente, un errore estenderla a tutti i quartieri"

"Dell'ordinanza anti-minimarket non ce ne saremmo accorti se non avessimo piazzato venti camionette dei carabinieri a San Lorenzo". Andrea Alemanni, presidente della commissione commercio in Campidoglio, è intervenuto durante una seduta a distanza dell'omologa commissione del Municipio II, congiunta a quella giovani e politiche sociali, per discutere della situazione a San Lorenzo.

Il blocco delle licenze nei luoghi storici

Il concetto espresso dal consigliere dem, che nel territorio di piazza Bologna e San Lorenzo ha costruito il suo percorso politico e raccolto gran parte dei suoi consensi, non è un "j'accuse" nei confronti del sindaco Roberto Gualtieri, più che altro una serena considerazione, tra l'altro molto più ampia: "Ormai oltre dieci anni fa - spiega Alemanni - si è deciso di bloccare la concessione di nuove licenze per la somministrazione di bevande in determinate zone, inclusa San Lorenzo (la delibera 35 del 2010 con Alemanno sindaco, ndr). Questo ha fatto sì che chi ha intenzione di aprire un ristorante o un pub deve rilevare per forza una licenza esistente, non può aprire una nuova attività. La delibera però non ha coinvolto gli esercizi di vicinato, i cosiddetti minimarket, che si sono moltiplicati".

"Così si è abbassato il livello a San Lorenzo"

Le conseguenze, per Alemanni, hanno "creato situazioni di degrado come le vediamo adesso - ha proseguito durante il suo intervento - perché se all'inizio la decisione poteva sembrare buona, col tempo il mercato si è adeguato e ha trovato un'altra strada. In quartieri come San Lorenzo non apre più un pub, ma in ogni serranda libera può spuntare un minimarket, che ha molti meno vincoli e obblighi". L'abbassamento del livello dell'offerta è automatico: "Chi gestisce un'attività imprenditoriale di una certa dimensione - specifica il dem - visto anche l'investimento che ha fatto, ha un occhio molto più attento nella gestione". E sul proliferare di associazioni culturali che vendono da bere: "Lo fanno dentro rigorosissimi vincoli - risponde Alemanni - ma spesso vengono violati. E' normale che se chiudo le attività di somministrazione, ce ne sono altre che trovano l'escamotage per aggirare la legge e svilupparsi senza freni". Ora tornare a San Lorenzo (o Trastevere, Testaccio, Monti) e dare nuovamente la possibilità di aprire nuove attività, rischierebbe di diventare un boomerang per l'amministrazione: "Chi ha speso anche 600.000 euro negli ultimi anni per acquistare una licenza - spiega Alemanni - protesterebbe perché vedrebbe svalutarsi il suo investimento. A mio parere non sarebbe così grave riaprire alle licenze, il numero chiuso ha dato vita a distorsioni enormi".

"Un errore l'ordinanza uguale per tutti i quartieri"

Tornando sull'ordinanza firmata da Gualtieri il 3 febbraio, quella che fino al 6 marzo impone la chiusura alle 22 per gli esercizi di vicinato dal venerdì alla domenica, Alemanni tiene a specificare alcuni aspetti: "E' stata richiesta dai Municipi I e II - sottolinea il dem, assessore alle Attività Produttive della prima giunta Del Bello dal 2016 al 2019 - ma quello che trovo sbagliato è che non si sia proceduto a individuare delle strade specifiche, equiparanto zone tra loro molto differenti. Un minimarket ai Parioli o in alcune zone di piazza Bologna non contribuisce alla movida come uno a San Lorenzo, anzi svolge un servizio per chi torna a casa tardi e ha bisogno del latte o del pane e non avrebbe altro modo di acquistare questa tipologia di generi. Non circostanziare l'istanza, da parte dei Municipi, per me è stato un primo errore". E per tornare alla frase d'apertura, solo il dispiegamento di forze tra carabinieri, polizia di Stato e vigili urbani ha permesso di "mettere una pezza" al caos del fine settimana tra piazza dell'Immacolata, largo degli Osci e via dei Volsci.

"Creare spazi per una socialità positiva"

Il secondo errore da non commettere, fa capire Alemanni, è quello di non trovare soluzioni strutturali "perché l'ordinanza scade il 6 marzo e qualora venisse prolungata sarebbe sullo stesso tenore". L'intervento dell'amministrazione deve partire quindi dal prevedere più personale nell'ufficio commercio: "Quello del II è in fortissimo affanno, praticamente fermo - la diagnosi del consigliere capitolino - di conseguenza dei venti dipendenti previsti per ogni territorio, sicuramente una parte consistente dovrebbe andare lì". Ma non basta: "Si devono creare luoghi e situazioni di intrattenimento e socializzazione in aree a basso impatto - propone Alemanni, sostanzialmente in linea con la minisindaca Del Bello - dando modo ai giovani di sfogare positivamente la loro voglia di stare insieme, un desiderio innegabile e non ignorabile in un quadrante come quello universitario. Iniziative del genere possono essere fatte a piazzale del Verano, come anche in una recuperata Villa Mercede". Senza dimenticare il patrimonio dei mercati coperti, come quello di via Catania e via Chiana: "Dentro questi spazi si possono creare possibilità di socializzazione - prosegue - come già in parte accade a via Chiana, può essere una soluzione creando camere di compensazione che arginano parzialmente il fenomeno. Un po' come successo a piazza Annibaliano, dove l'affidamento dell'area verde per gli eventi estivi ha decongestionato dalla movida alcune strade limitrofe e nessuno, alla fine, si è lamentato". Infine sull'occupazione di suolo pubblico: "Effettuare i controlli va bene - specifica Alemanni - ma bisogna anche decidere se è meglio un ristorante con i dehors o un locale che vende da bere sotto le serrande. Chi ha lo spazio fuori per me ha tutto l'interesse a tenerlo bene, a gestire correttamente l'attività, facendo anche da presidio per il quartiere".

La lista Calenda: "Controlli diffusi e agili"

"Accanto all’ordinanza bisogna avviare un percorso che sia in grado di individuare soluzioni vere e durature". A sostenere l'intervento di Alemanni è Caterina Boca, ex Pd, oggi all'opposizione a via Dire Daua in quota Calenda: "Bisogna mettere in campo azioni che investono settori diversi che vanno dal commercio - continua -, alla prevenzione sia in termini di abuso di alcool che di pulizia, all’individuazione di altri spazi dove ritrovarsi, magari ed in luoghi meno residenziali. L’uso delle forze dell’ordine - aggiunge - potrebbe essere gestito diversamente e piuttosto che pensare ad un dispiegamento in alcune zone, si potrebbe invece rafforzare la presenza di auto che girano nel quartiere dando cosi l’idea di una presenza costante e diffusa. Tra venerdì notte e sabato (tra il 12 e il 13 febbraio, ndr) mentre le forze dell’ordine stavano a piazza dell’Immacolata e a largo degli Osci, a via degli Ausoni e nelle vie limitrofe non c’era controllo e quindi la presenza di persone è stata ugualmente alta e rumorosa. Non possiamo impedire ai giovani di socializzare - conclude Boca - ma possiamo capire perché il modo di socializzare in alcune zone ha raggiunto questi livelli allarmanti e possiamo cercare di intervenire in maniera multidisciplinare".