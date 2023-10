Amici mai, nemici sempre. Sul commercio tra l'assessora Lucarelli e il presidente di commissione Alemanni è sempre scontro

La distanza di vedute tra il presidente della commissione attività produttive e l’assessora capitolina con delega al commercio, è ampia. Per gli addetti ai lavori, oltretutto, è abbastanza nota. Nell’ultima seduta di commissione, però, è diventata anche particolarmente evidente, di dominio pubblico. L’ennesimo capitolo d’un rapporto tutt’altro che semplice, tra l’assessora Monica Lucarelli ed il presidente di commissione Andrea Alemanni, è stato scritto durante l’ultima seduta dedicata al tema dei tavolini e dei dehors.

La proliferazione dei tavolini in centro

Il governo Meloni appare intenzionato a concedere l’ennesima proroga alle occupazioni di suolo pubblico rilasciate durante l’emergenza Covid. E per l’ennesima volta quindi l’amministrazione cittadina, che stava preparando un apposito regolamento, si trova nelle condizioni di dovervi rinunciare. Ma anziché compattarsi, per contestare una scelta calata dall’alto da un governo di centrodestra, i due esponenti della maggioranza democratica sono tornati a dividersi.

L’invasione di sedie, tavolini e pedane, è sotto gli occhi di chiunque frequenti il centro. Dunque non è questo l’aspetto che ha diviso i due rappresentanti dell’amministrazione cittadina. Perché il fenomeno è tanto impattante? Per l’assessora la causa va ricercata nell'impossibilità di mettere in campo un regolamento che era sul punto di essere approvato. Di parere diverso è il presidente della commissione commercio. In tema di tavolini e dehors le vere criticità, secondo Alemanni, vanno ricercate nelle attività abusivamente proliferate che “rappresentano l’80% del problema”.

La guerra di numeri tra Lucarelli e Alemanni

“Ho già chiesto di aumentare stanziamenti per pagare gli straordinari della polizia locale e proseguire con i controlli avviati” ha spiegato Lucarelli, prima di aggiungere che “parliamo di decine di migliaia di esercizi pubblici e non è agevole farlo”. Una considerazione che ha fatto saltare dalla sedia Alemanni. “Sento parlare di numeri…ma quale decine di migliaia? Le somministrazioni totali in zona Unesco, hanno il numero chiuso da anni e sono in tutto 2500 attività. Con 5 persone, per controllarle, ci vogliono 3 mesi”. E poiché i controlli non sono dell’ordine di decine di migliaia, “dopo 2 anni avremmo potuto censirle tutte” ha aggiunto Alemanni che, ha anche chiesto “perché non l’abbiamo fatto?” .

Il regolamento galeotto

L’assessora, pur collegata da remoto, ha deciso di non rispondere a quelle obiezioni che, messe così, sono suonate come pubbliche accuse. Ma al di là del fatto contingente, quest’ultimo “confronto” ha fatto emergere una distanza piuttosto significativa tra i due livelli dell’amministrazione cittadina. Questa volta è stato più evidente, forse a dimostrazione del fatto che il “rapporto” è ormai giunto al capolinea. In passato erano state più velate, ma comunque sempre significative. Proprio sul tema delle Osp Alemanni aveva rimproverato all’assessora di lavorare alla stesura di un regolamento senza il coinvolgimento della comunale competente. “Mai visto questo documento” aveva commentato Alemanni a metà luglio quando, sui giornali, era uscita la notizia di incontri dell’assessora con i capigruppo di maggioranza, la polizia locale, i municipi. Insomma, l'assessora lo stava scrivendo senza coinvolgere i consiglieri eletti. Uno sgarbo istituzionale.

Il trasferimento degli operatori dell'ex mercato dei fiori

Ma non c’è solo la complicata gestione dei tavolini e delle pedane a dividere i due livelli istituzionali. Basterebbe pensare al caso dell’ex mercato dei fiori per fare un altro esempio. In tempi non sospetti, quando la struttura mercatale non era ancora stata chiusa per un cedimento del solaio, si era posto il tema del suo trasferimento. Per Alemanni sarebbe dovuto andare all’interno di un altro spazio mercatale, di proprietà pubblica. Quando, per il citato crollo, il trasferimento si è però reso necessario, la distanza tra la posizione della commissione commercio ed il relativo assessorato è diventata lacerante.

“Un mercato all’ingrosso deve stare in un mercato all’ingrosso ed il centro carni lo è” aveva in quei giorni ribadito Alemanni. Di avviso diverso la titolare in giunta della delega al commercio per la quale, invece, gli operatori avrebbero dovuto spostarsi sulla Portuense, nei padiglioni della nuova Fiera di Roma. Alla fine i lavoratori hanno traslocato al centro carni perché, con la proprietà della nuova Fiera, non è stato trovato l’accordo. Quella decisione, divenuta obbligata per il venir meno dell’altra opzione, non è maturata a seguito del confronto tra i due livelli istituzionali. Il confronto, in altri momenti e su altri temi, c’è stato. La sensazione però è che il rapporto non funzioni e sia, giocoforza, da “separati in casa”. Anche davanti le telecamere.