Aldo Moro, 43 anni fa il ritrovamento del corpo: “Una tragedia che ha segnato la storia”

In via Caetani commemorato il ricordo del leader Democristiano ucciso dalla BR

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Caetani. E’ lì, in una Renault 4 rossa, che il 9 maggio del 1978 è stato infatti ritrovato il corpo di Aldo Moro.

Roma non dimentica

Davanti alla lapide che ricorda il presidente della democrazia cristiana, ucciso dopo 55 giorni di prigionia dalle Brigate Rosse, si è presentato il Capo dello Stato per la rituale commemorazione. Sul posto anche Virginia Raggi. “Onore a chi lotta per difendere la libertà e la democrazia nel nostro Paese” ha dichiarato la prima cittadina “Roma non dimentica le vittime del terrorismo”.

Una tragedia che ha segnato la storia

Alla deposizione della corona, sistemata sotto la lapide ed il volto raffigurante il leader democristiano,si è presentato anche il governatore del Lazio. “Uniti nel ricordo del sacrificio di Aldo Moro, non dimenticheremo mai una tragedia che ha segnato la storia italiana” ha dichiarato il presidente della regione Nicola Zingaretti, in via Caetani “ In memoria di Moro e di tutte le vittime del terrorismo”.

Il giorno dedicato alle vittime del terrorismo

Il 9 maggio è infatti il “Giorno della Memoria”che è dedicato alle “vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”. Un appuntamento che prevedeanche una cerimonia a Palazzo Madama cui partecipano, oltre alle massime cariche dello Stato, anche i famigliari delle vittime del terrorismo.



“Vogliamo tributare un pensiero commosso a tutti coloro che sono stati colpiti dalla violenza del terrorismo di ogni matrice e un sentimento di vicinanza e di solidarieta' alle loro famiglie” ha commentato Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, che ha sottolineato l’importanza di una giornata che “ci ricorda che i valori di unità e di rispetto sono alla base della nostra convivenza civile e che devono essere sempre difesi”.