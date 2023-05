Messo alla porta, rientra da dirigente: Ruberti sarà vicepresidente di Acea Ato 2

Il 18 agosto Albino Ruberti inviava una lettera al sindaco Roberto Gualtieri, rassegnando le sue dimissioni dal ruolo di capo di gabinetto in Campidoglio. Oggi torna in grande stile, da vicepresidente di Acea Ato 2, incarico ricevuto dalla Città Metropolitana.

Nove mesi fa erano state troppe le polemiche, le strumentalizzazioni e soprattutto le pressioni arrivate dal Nazareno, sede nazionale del Pd allora di Enrico Letta, dopo il video, girato di nascosto a Frosinone e diffuso da Il Foglio, nel quale si vedeva e sentiva Ruberti inveire ferocemente contro un esponente del Pd locale, De Angelis, con espressioni molto forti. Adesso, dopo settimane di voci e mezze frasi, anche se non c'è l'ufficialità si può dire che Ruberti torna nell'amministrazione anche se restando fuori da Palazzo Senatorio.

Da qualche ora, infatti, nelle chat WhatsApp circola una delibera di Città Metropolitana, quindi del sindaco Gualtieri, che affida la vicepresidenza di Acea Ato 2 all'ex capo di gabinetto. Una nomina che l'ex provincia ha il diritto di indicare, sugli 8 componenti del consiglio d'amministrazione che andava rinnovato proprio in questi mesi. Si occuperà del sistema idrico della città di Roma e provincia, ma non è detto che sia l'unico incarico.

Da tempo, infatti, il nome di Ruberti veniva fatto da alcuni consiglieri di maggioranza come possibile nuovo manager di Risorse per Roma, società in house di Roma Capitale che si occupa di servizi e attività strumentali di progettazione e trasformazione urbana e territoriale. Un'eventualità (questa e quella di Acea) sulla quale il diretto interessato, interpellato da RomaToday, si è espresso così: "Non confermo né smentisco, non è mio compito".