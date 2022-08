Caso Ruberti: il capo di gabinetto di Gualtieri rassegna le dimissioni

"Per evitare strumentalizzazioni che possano ledere il tuo prestigio e quello dell'istituzione che rappresenti, rimetto il mio mandato". Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco Gualtieri, ha comunicato la sua volontà di dimettersi in una lettera diretta al primo cittadino in seguito alla diffusione di un video in cui litiga furiosamente con il dem Francesco De Angelis e il fratello Vladimiro fuori da un ristorante di Frosinone.

"In merito al video pubblicato dal quotidiano Il Foglio - si legge nella lettera - confermo che quanto avvenuto si tratta di un litigio verbale durante una cena privata, che nulla ha a che vedere con il mio ruolo istituzionale". Ruberti, nominato capo staff di Gualtieri sibito dopo la vittoria del ballottaggio alle elezioni amministrative del 2021, entra anche nei particolari dell'acceso diverbio: "Ho reagito con durezza alla frase 'mi ti compro'" sottolinea.

Frase che, come già si evinceva dal video, ha scatenato la reazione incontrollata di Ruberti, in presenza anche dalla compagna e consigliera regionale Pd Sara Battisti. "Frase che pur non costituendo in sé una concreta proposta corruttiva - prosegue l'ex amministratore delegato di Zétema - mi ha portato a chiedere, con foga sicuramente eccessiva e termini inappropriati, di ritirarla immediatamente perché l'ho considerata lesiva della mia onorabilità".

Rompendo la quiete di una strada del capoluogo laziale, Ruberti ha minacciato i suoi interlocutori: "Vi sparo, venite qui in 5 minuti e inginocchiatevi o vi sparo". Un linguaggio crudo che non è piaciuto alla direzione nazionale, che nella mattinata di oggi 19 agosto aveva già fatto sapere che l'episodio non sarebbe rimasto senza conseguenze. Conseguenze che avevano richiesto anche i consiglieri del Movimento Cinque Stelle.

"Sono a disposizione per ogni chiarimento che riterrai necessario - conclude Ruberti rivolgendosi a Gualtieri - e, per evitare strumentalizzazioni che possano ledere il tuo prestigio e quello dell'istituzione che rappresenti, con la presente rimetto il mio mandato da capo da gabinetto."