Alberto Zorzan è il nuovo dg di Atac. Arriva dall'azienda di trasporti di Milano

Atac ha ufficialmente il suo nuovo direttore generale. Il cda ha scelto l'ingegnere Alberto Zorzan, direttore operativo di Atm, l'azienda del trasporto pubblico di Milano. Da mesi si faceva il suo nome come possibile guida della municipalizzata sotto Gualtieri. Un nome che va nella direzione di una stretta collaborazione con l'azienda lombarda, più volte annunciata dal sindaco di Roma, e che si aggiunge a un altro esperto di trasporti milanese che già gravita in via Prenestina.

Nel consiglio di amministrazione, oltre al presidente Giovanni Mottura (ex amministratore unico) e alla dottoressa Francesca Di Donato, è stato nominato lo scorso febbraio anche Arrigo Giana, attuale direttore generale di Atm, come consigliere con specifiche deleghe alla pianificazione strategica.

"Questa operazione ha senso perché Roma ha grandi qualità - commentava un mese il sindaco di Milano Giuseppe Sala - ma dal punto di vista dei trasporti Milano ha qualcosa da insegnare". Di altro avviso l'assessore alla mobilità Eugenio Patanè, che durante un'iniziativa di Cigl, Cisl e Uil di Roma e Lazio, proprio in merito al guardare verso Milano per migliorare il Tpl della Capitale, ha chiarito: "Roma non ha nulla da imparare da Milano, perché è una città diversa: due depositi di Atac fanno Atm".

Tornando alla nomina di Zorzan, il Campidoglio precisa le tempistiche di insediamento: "A valle della conclusione delle procedure propedeutiche all'insediamento, prevista entro le prossime settimane, al nuovo direttore generale verranno conferite le deleghe operative, che nel frattempo rimangono esercitate dal presidente del consiglio di amministrazione".

"L'arrivo di Zorzan è un'ottima notizia per l'azienda. Le capacità, le competenze e l'esperienza maturata dal nuovo direttore generale, nel corso della sua carriera professionale, saranno sicuramente preziose per risollevare le sorti di Atac e vincere le tante sfide che l'azienda sarà chiamata ad affrontare nei prossimi anni, a cominciare dalla transizione verso la mobilità ecologica". Così in una nota l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè.

"L'individuazione della figura del nuovo Direttore Generale completa il nuovo management di Atac al quale rivolgiamo il nostro augurio di buon lavoro. Atac è una delle aziende più importanti d’Italia con cui Cotral condivide l'esperienza nell'associazione di categoria Agens. Anche come vicepresidente di Agens - dichiara la presidente di Cotral, Amalia Colaceci - ho personalmente sperimentato che lavorare per costruire un network di esperienze e know how condiviso tra le aziende del nostro Paese costituisce un valore aggiunto. Conosco l'ingegner Zorzan da tempo e nel nostro mondo è considerato un manager di grande esperienza professionale e capacità operativa. Le aziende di trasporto hanno attraversato un periodo molto difficile e hanno davanti sfide importanti che possono affrontare e vincere soltanto insieme, alzando gli standard qualitativi del servizio nell’interesse esclusivo dei cittadini".