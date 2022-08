Chi è Alberto Stancanelli, il nuovo braccio destro del sindaco Gualtieri

Sessant'anni da compiere a novembre, Alberto Stancanelli dal 19 agosto è il nuovo braccio destro di Roberto Gualtieri. Prende il posto di Albino Ruberti, dimessosi - su pressione della direzione nazionale Pd - in seguito alla diffusione di un video che lo vede protagonista di una furiosa lite con alcuni esponenti del partito a Frosinone.

Laureato in Giurisprudenza nel 1986 alla Sapienza, Stancanelli si è specializzato in diritto e scienze dell'amministrazione a Bologna. Per metà della sua vita ha svolto ruoli di una certa importanza nelle istituzioni, prevalentemente come dirigente e capo staff di vari ministeri. Nello specifico è stato capo ufficio della segreteria del consiglio dei ministri (dal 2014 al 2016), capo di gabinetto del Ministro della pubblica amministrazione (dal 2006 al 2008) e in numerose altre occasioni ha occupato posizioni di responsabilità.

Dal febbraio all'aprile 2008 è stato subcommissario straordinario al comune di Roma, mentre poco prima - tra il 2005 e il 2006 - era stato direttore del dipartimento risorse umane e decentramento.

E' stato membro dell'Ispra e di Formez (l'istituto di formazione e studi del Mezzogiorno). Dal 1998 al 2000 è stato collaboratore dell'ufficio indagini della Federazione Italiana Giuoco Calcio, spostandosi poi dal 2001 al 2016 al tribunale federale nazionale. Dall'ottobre 2017 è consigliere della Corte dei Conti e più recentemente era stato chiamato da Gualtieri per ricoprire già il ruolo di consulente giuridico.