In Campidoglio è già Natale. Il sindaco Gualtieri a caccia di sponsor per il prossimo Spelacchio

Caldo torrido a parte, in Campidoglio si pensa già al Natale. Con sei mesi di anticipo sulle prossime feste, il sindaco Gualtieri si attiva per cercare uno sponsor che si occupi dell'allestimento del prossimo albero di piazza Venezia. La giunta capitolina, lo scorso 24 giugno, ha approvato una memoria per attivare l'iter amministrativo necessario e non ritrovarsi a settembre con l'acqua alla gola.

"Spelacchio", come ribattezzato ormai dalla cittadinanza con ironico riferimento all'esemplare che l'ex sindaca Raggi fece allestire nel 2017 (un vero e proprio caso mediatico) dovrà tornare ai fasti del passato grazie all'aiuto dei privati. Così, come già testato nel 2019, il Campidoglio va a caccia di uno sponsor. Opzione che non è stato possibile ripetere per gli anni 2020 e 2021, a causa della pandemia di coronavirus e di una generalizzata crisi economica che ha fermato gli imprenditori. Agli avvisi pubblici non ha risposto nessuno e il Comune è stato costretto a farsi carico delle spese per l'allestimento, circa 150mila euro.

Chiare le ragioni per le quali la strada dello sponsor privato è la migliore da perseguire. "L'interesse pubblico della sponsorizzazione - si legge nella memoria - è rappresentato sia dal risparmio per le casse comunali, sia dalla elevata risonanza mediatica dell'evento che si avrebbe a livello nazionale e internazionale, attraverso gli organi di stampa e i social network, diffondendo un'immagine positiva di Romane mondo e un ulteriore elemento di interesse turistico".