L'albero di Natale sostenibile del Campidoglio fa scoppiare (un'altra) polemica

Nuovo albero di Natale per Piazza Venezia, vecchia polemiche sul risultato finale. Questa volta non per l’aspetto dell’abete, che con i suoi 22 metri di altezza e i rami folti fa dimenticare l’ormai tristemente celebre Spelacchio, ma per i grandi pannelli fotovoltaici sistemati alla base, necessari per illuminarlo.

Quest’anno infatti il Comune, deciso a proseguire sulla linea della decarbonizzazione e della sostenibilità (e anche a tagliare i costi, visti i rincari del costo dell’energia) investendo sui pannelli solari per alimentare il sistema di illuminazione. E se è vero che di notte l’aspetto è molto scenografico, quei giganteschi pannelli solari che spiccano davanti al Vittoriano non convincono: “Un pugno in un occhio”, tuonano i detrattori, tra cui figura anche Francesco Carpano, consigliere capitolino di Azione.

“Qui la transizione ecologica non c’entra nulla, perché quei pannelli solari potevano essere installati altrove e alimentare comunque le luci dell’albero di Natale in maniera sostenibile - ha detto in una nota - Qui c’entra il buon senso e il senso del luogo di questa amministrazione, che evidentemente su questa scelta mancano del tutto, perché autorizzare due enormi pannelli fotovoltaici in una delle principali piazze d’Italia non verrebbe davvero in mente a nessuno. Semplicemente bruttissimi. Se è così che si intende gestire la transizione ecologica, anche no grazie. Ma la Sovrintendenza capitolina non ha nulla da dire?”.

Il Campidoglio, dal canto suo, tace. L’operazione albero quest’anno è costata circa 200mila euro tra acquisto, trasporto, montaggio e allestimento dell’abete, proveniente da un vivaio comasco. Acea si è occupata appunto dell’illuminazione, andando in soccorso dell’amministrazione dopo che il bando per la ricerca di sponsor privati è andato deserto. Meglio i pannelli, sembra insomma aver pensato il Comune, che una piazza scarsamente illuminata e un Natale poco scintillante.