Anche Sgarbi contro l'albero sostenibile di piazza Venezia: "Ho contattato la Sovrintendenza"

Anche Vittorio Sgarbi entra - a gamba tesa - nella polemica sull’albero di Natale di piazza Venezia e sui giganteschi pannelli solari installati alla base per alimentarlo. Ai microfoni di Radio 105, il sottosegretario alla Cultura ha definito l’abete sostenibile scelto dalla giunta Gualtieri “un'esibizione di ambientalismo fasullo”, costruito “per rappresentare il bene delle rinnovabili che è profondamente immorale”.

Sgarbi ha annunciato di avere contattato il direttore generale e la Sovrintendenza “perché questi pannelli non sono autorizzati. Per il suolo pubblico occorre avere un'autorizzazione - ha proseguito - La mia posizione personale si conosce, io ritengo forme di pornografia rispetto all'Italia tutto il fotovoltaico e tutto l'eolico, però tutto questo è una mia posizione, che ho fatto diventare anche istituzionale, e ne faccio una battaglia in difesa del paesaggio. In questo caso si tratta di una cosa temporanea, non si capisce che bisogno ci sia per illuminare quattro palle di Natale".

L’abete del Caucaso di 22 metri installato a piazza Venezia, quando acceso (la cerimonia ufficiale di accensione è prevista per l'8 dicembre, come da tradizione), è in realtà molto scenografico. Il problema sono appunto i pannelli fotovoltaici sistemati alla base, proprio davanti al Vittoriano, per molti un pugno in un occhio. Il Comune d’altronde quest’anno era deciso a proseguire sulla linea della decarbonizzazione e della sostenibilità, e anche a tagliare i costi, visti i rincari del costo dell’energia, E visto che il bando per la ricerca di sponsor privati per illuminare centro e periferie è andato deserto, ha stanziato 200.000 euro per acquisto, trasporto, montaggio e allestimento dell’abete, mentre Acea si è occupata dell’illuminazione.