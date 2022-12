Piazza Venezia, all'albero di Natale ci pensa il comune: l'operazione vale 200mila euro

E’ un abete del Caucaso (Abies nordmanniana) l’albero di Natale che dal 30 novembre si è iniziato ad installare in piazza Venezia. E’ alto circa 22 metri e proviene da un vivaio comasco.

Dopo un lungo viaggio, l’abete è giunto nella Capitale e già nella mattinata del 2 dicembre la maggior parte dei rami erano stati montati sull’imponente tronco che svetta davanti palazzo Venezia. Ci vorranno ancora dei giorni prima della sua inaugurazione che avverrà, come da tradizione, l’8 dicembre. Sarà il sindaco Roberto Gualtieri a celebrare l’accensione delle 100 mila lampadine che andranno ad ornare l’albero.

L'albero green con il contributo di Acea

Quest’anno l’operazione è finanziata dal comune. Ed il costo dell’operazione, “all inclusive”, fanno sapere dal Campidoglio, si attesta attorno ai 200mila euro. Cifra spesa per l’acquisto, il trasporto, il montaggio, l’allestimento e tutto ciò che servirà a regalare ai romani un albero che sia lontano parente di Spelacchio. Per la sua illuminazione, e per quella di via del Corso, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione, provvederanno invece due grossi pannelli fotovoltaici che sono già stati sistemati da Acea alla base dell’albero.

Deserto il bando per sponsor privati

La multiutility è andata in soccorso dell'amministrazione che ha dovuto sobbarcarsi il costo di tutte le altre operazioni, i circa duecentomila euro confermati dal Dipartimento ambiente, perché la ricerca di sponsor privati quest'anno non ha sortito alcun effetto. Nel 2021 l’amministrazione Gualtieri, appena insediatasi, aveva dovuto provvedere al rapido acquisto di un abete per l’allestimento di piazza Venezia. Negli anni che avevano preceduto la pandemia, quelli subito dopo il celebre “Spelacchio”, erano stati invece segnati dalla sponsorizzazione di Netflix. La giunta Gualtieri aveva sperato, pertanto, di riuscire a trovare altri investitori in grado di finanziare l’oneroso acquisto ed il conseguente allestimento. Ma il bando, pubblicato la scorsa estate, è andato deserto.

Gli altri abeti natalizi

Se l’albero di piazza Venezia, dal punto di vista dell'illuminazione è firmato Acea, nel triangolo d’oro del centro, tra via Condotti, piazza di Spagna e largo Goldoni, gli abeti sono a cura di altri brand romani, come Bulgari e Fendi. Un albero inoltre, ha fatto sapere l’assessore Alessandro Onorato, sarà realizzato per la prima volte anche a piazza Navona, “grazie ad accordi con le associazioni dei commercianti”. Per vedere la Capitale illuminata a festa, in ogni caso, occorrerà aspettare ancora qualche giorno.