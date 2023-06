Alberi che soffocano, basta gabbie metalliche: “Serve una direttiva del Comune”

Il primo passo è stato fatto. A Roma, dallo scorso dicembre, è partito infatti il bando per la rimozione delle griglie sistemate attorno agli alberi. Un intervento mirato a garantire la salvaguardia di tante essenze distribuite in tutto il territorio cittadino.

In attesa dei fondi

L’operazione, stando ai numeri annunciati dall’assessorato capitolino all’ambiente, era finalizzata a rimuovere “circa mille griglie”. Un numero consistente che, realtà come Daje de Alberi, avevano contribuito a censire. Ma il lavoro fin qui svolto va portato a termine. “Nel 2023 non sono stati previsti altri fondi per questi interventi e quindi bisogna sperare che vegano messi a disposizione dal Campidoglio con l’attesa variazione di bilancio” ha spiegato Lorenzo Cioce, il presidente dell’associazione Daje de Alberi.

Ancora tanti alberi che soffocano

Non si tratta solo di liberare le piante “soffocate” dalla presenza di griglie sulle radici o di gabbie metalliche attorno al tronco. E “ce ne sono almeno un altro migliaio in quelle condizioni, la nostra mappatura è in continua evoluzione” ha aggiunto Cioce, che ha segnalato la presenza di questi arredi in ghisa lungo la circonvallazione Gianicolense, in via Baldelli vicino all’ospedale Bambin Gesù di San Paolo, a piazzale Clodio, in via Premuda a Prati, in piazzale delle Province ed in via Lorenzo il Magnifico in municipio II.

L'appello per vietare le griglie metalliche

Lavorare sulle rimozioni di griglie e gabbie metalliche comporta, a monte, un impegnativo censimento degli alberi che, il Comune, fatica a mettere in campo. Sarebbe opportuno, pertanto, vietarne tout court la pratica. “Roma Capitale dovrebbe preparare una direttiva anti griglie che impedisca d’installarle di nuove” ha spiegato Cioce. Ne beneficerebbero anche le casse comunali visto che “ogni griglia costa in media 500 euro, senza contare le spese di installazione e smaltimento”. Un’iniziativa del genere è stata già adottata. La giunta del municipio X, da circa un anno, ha firmato una direttiva che muove proprio in tal senso.