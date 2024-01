Alberi, diciassettemila abbattimenti in tre anni: “Sindaco, quanti esemplari sono stati sostituiti?”

Quanti sono stati gli alberi abbattuti, a Roma, negli ultimi anni? E quanti invece sono stati gli esemplari messi a dimora? Ci sono dati, diffusi dal dipartimento ambiente ed aggiornati allo scorso autunno, che nel fornire alcune risposte alimentano molte domande.

Tanti tagli e poche piantumazioni con l'appalto triennale

In base alle informazioni trasmesse, tra il 2021 ed il 2023 sono stati tagliati, in città, 17.825 alberi. Sono quelli gli esemplari abbattuti in forza di un appalto quadro triennale del valore di 60 milioni di euro. Diviso in 8 lotti, era dedicato soprattutto a finanziare tagli e potature ed infatti, queste ultime, sono state oltre 96mila. C’è però una certa sproporzione tra il numero degli abbattimenti e quello delle piante messe a dimora che, in effetti, con quell’appalto sono state appena 2.403. Un “saldo negativo” evidente del quale, il network di comitati ed associazioni che fanno parte del “Coordinamento per il regolamento del verde e del paesaggio urbano”, sta chiedendo conto all’amministrazione.

Ciò che il Coordinamento ha sottolineato, è che “il criterio di valutazione per l’assegnazione del punteggio premiale” dell’appalto, prevedeva “la sostituzione di tutte le piante abbattute nel corso dell’Accordo quadro mediante deceppamento e di piantagione di nuovi alberi, con manutenzione biennale e garanzia di attecchimento”. Il numero di esemplari messi a dimora, secondo i dati forniti dal dipartimento ambiente, è però di circa otto volte inferiore rispetto a quelli tagliati.

Le domande rivolte al Campidoglio

Alla luce dei numeri indicati e che sono contenuti in una tabella rilasciata lo scorso novembre, il Coordinamento ha chiesto spiegazioni al Campidoglio. In particolare all’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi è stato domandato “quanti impianti sostitutivi di alberature siano stati effettivamente realizzati dalle imprese appaltatrici alla data del 31 dicembre 2023 in esecuzione dei contratti dell’Accordo Quadro”. All’assessora è stato chiesto anche qualche informazione di dettaglio, ad esempio “dove sono stati effettuati gli impianti” e quali siano stati “i risultati in termini di attecchimento”.

Il ritardo nel censimento del verde

Le questioni poste dal Coordinamento, sono anche il frutto di una preoccupazione che riguarda il destino del patrimonio arboreo cittadino. Nonostante fosse previsto dal regolamento sul verde licenziato dalla precedente amministrazione, ancora oggi non si hanno dato specifici sul numero ed il tipo di alberi presenti in città. In attesa che il dipartimento completi il “catasto del verde”, con relativa geolocalizzazione, non si ha contezza del numero preciso di alberi che sono stati tagliati o messi a dimora perché, l’accordo quadro triennale, è solo uno degli strumenti a disposizione del Campidoglio.

I progetti di forestazione

L’amministrazione, in tema di piantumazioni, può fare affidamento sui fondi nazionali associati al "decreto Clima", con cui ha recentemente provveduto alla creazione di tre “boschi urbani”. Ci sono inoltre i progetti legati al PNRR che prevedono significative piantumazioni, ma si tratta di progettualità che devono essere trasferite dalla carta ai terreni, già individuati con due apposite delibere. In definitiva manca un quadro aggiornato sul numero ed il tipo di alberi presenti in città. Per legge è previsto che sia predisposto alla fine di ogni mandato.

I tanti tagli quotidianamente raccontati, ed i problemi creati ai pini dalla cocciniglia tartaruga, stanno però creando una certa apprensione nella società civile. E quindi, in attesa di questo laborioso “catasto del verde”, la giunta Gualtieri dovrà rispondere alle domande dei cittadini preoccupati dalle conseguenze dell’accordo quadro che si è appena concluso. La sproporzione tra tagli ed alberi messi a dimora, con quell’appalto, sembra evidente.