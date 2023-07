Addio a pini e querce: tagliati altri 16 alberi nelle strade del centro

Una quercia a villa Aldobrandini, quindi alle spalle di via Nazionale. Due pini a largo Corrado Ricci ed un terzo in piazza dell’Ara Coeli. Tutti tagliati perché “gravemente danneggiati ed inclinati”. E’ questo il report che il dipartimento di tutela ambientale ha comunicato sugli “interventi di abbattimento a carattere d’urgenza” messi in atto negli ultimi giorni. Per restare al perimetro del municipio I, questi abbattimenti si sommano ai tagli di 9 esemplari di sophora, un albero molto simile alla robinia, in via Pompeo Magno.

Gli altri tagli annunciati

All’indomani del crollo dei pini di piazza San Marco, aveva fatto sapere l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi, erano stati avviati “monitoraggi urgenti su tutte le alberature presenti nel quadrante”. A seguito di “indagini strumentali”, aveva aggiunto Alfonsi, era stato disposto “su piazza San Marco l’abbattimento di 3 pini e 1 cipresso” che si sommano, quindi, agli interventi già citati ed al “previsto abbattimento” di un altro pino, di cui aveva dato conto sempre l’assessora dopo il crollo di un esemplare in piazza dell’Ara Coeli. Il pino da tagliare, che appare anch’esso “colpito da funghi e inclinato a vista”, si trova all’angolo di via di via delle Tre Pile con via del Teatro Marcello.

Le sostituzioni obbligatorie

Sono quindi decine, solo nel centro, gli esemplari abbattuti nel corso degli ultimi giorni e quelli che, a breve, ne seguiranno la sorte. La difficoltà nel tenere il conto è dovuto anche alle comunicazioni del dipartimento che arrivano dopo l’entrata in azione delle motoseghe, raramente prima. C’è però una certezza su cui poter confidare. In base a quanto previsto nel regolamento del verde, gli alberi abbattuti vanno sostituiti entro un anno dal loro taglio. Inoltre la qualità degli individui arborei da utilizzare in sostituzione degli abbattimenti, come viene espressamente riportato all’articolo 41 dello stesso regolamento, deve essere di prima scelta vivaistica. Ed è questo un problema non di poco conto.

La carenza di alberi di prima qualità

A fronte delle migliaia di tagli effettuati con carattere d’urgenza, il comune deve garantire la piantumazione di altrettanti alberi, non necessariamente della stessa specie, ma sicuramente “di prima scelta”. Ma come l’amministrazione ha già in passato spiegato, sono pochi gli alberi con età e dimensioni tali da poter essere messi subito a dimora. Motivo per cui, anche ricorrendo ai fondi del Pnrr, si punta molto sulla semina di piante forestali, in vivai anche fuori dalla regione Lazio. Sono quelli a cui si attinge per realizzare obiettivi ambiziosi, come quello di piantare un milione di alberi tra Roma e la provincia.

I comitati in difesa dei pini

Intanto però, va garantita la sostituzione, con l’arrivo delle stagioni più fredde, degli alberi tagliati per ragioni di sicurezza. E sono migliaia, soprattutto pini. Proprio in difesa degli alberi simbolo di Roma Capitale, sono tornati a mobilitarsi comitati ed associazioni che si sono dati appuntamento, il 25 luglio, a Villa Pamphilj. “Abbiamo perso e stiamo perdendo così isole d'ombra fondamentali al centro di Roma . Stanno abbattendo preventivamente e prevedono di abbattere pini iconici con dispendio di soldi pubblici anche in questi giorni a piazza San Marco e dintorni” hanno dichiarato attivisti come Jacopa Stinchelli che, con il comitato Villa Glori, sta chiamando a raccolta le varie associazioni “in difesa dei pini di Roma”. Al Campidoglio il compiti di garantire la sicurezza dei cittadini ed anche l’esigenza di mantenere il più possibile integro un patrimonio arboreo che, includendo anche i pini, è difficile pensare di sostituire in maniera efficace.